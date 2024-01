Aéreas vão 'homenagear' romance entre Taylor Swift e jogador da NFL em voos para Super Bowl

São Paulo | Aeroin

Em antecipação ao próximo Super Bowl em Las Vegas, em 11 de fevereiro, tanto a United quanto a American Airlines anunciaram voos adicionais para a cidade do entretenimento. Dando um toque de criatividade aos seus serviços, ambas as companhias decidiram atribuir números únicos a esses voos especiais.

Um aspecto notável desse desenvolvimento é a coincidência nos números de voo escolhidos tanto pela American quanto pela United Airlines, diretamente relacionada ao ‘burburinho’ fora de campo em torno do romance crescente entre Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, e a sensação pop Taylor Swift.

O jogador do Kansas City Chiefs Travis Kelce celebra vitória nas eliminatórias da NFL com a namorada, a cantora Taylor Swift - Patrick Smith/Getty Images/AFP

Após rumores de terem iniciado o relacionamento em agosto e o reconhecendo publicamente em uma festa do SNL em outubro de 2023, o casal de celebridades tornou-se desde então alvo de atenção da mídia. Taylor Swift, frequentemente chamada de "Tay Tay", tem sido uma presença regular nos jogos do Kansas City Chiefs, apoiando seu namorado no camarote.

Kelce, em retorno, retribuiu o carinho ao acompanhar Swift em segmentos de sua turnê global The Eras Tour. Notavelmente, ele foi visto fazendo o sinal de coração com as mãos após marcar touchdowns.

De maneira descontraída, tanto a American quanto a United Airlines decidiram fazer referência ao casal de celebridades em seus números especiais de voos para o Super Bowl. O voo de Kansas City para Las Vegas, oferecido por ambas as companhias, compartilha o mesmo número: AA1989. Esse número presta homenagem ao álbum 1989 de Taylor Swift, nove vezes platina, nomeado após o ano de nascimento da cultura.

A American Airlines, em particular, está levando a descontração dos números de voos a um nível adicional. Ao voo de retorno para Kansas City foi atribuído o número AA87, que é o número da camisa de Travis Kelce. Parece que as companhias aéreas estão aproveitando a oportunidade para injetar um pouco de entretenimento e glamour de celebridades na experiência de viagem do Super Bowl.

Segundo informa o Paddle Your Own Kanoo, Taylor Swift, conhecida por seu uso de jatos privados, utilizará seus próprios meios de transporte para participar das festividades do Super Bowl. No entanto, seu uso frequente de jatos privados levantou preocupações ambientais, com um grupo em 2022 a nomeando como uma grande contribuinte para as emissões de carbono devido às suas viagens aéreas.

Apesar dessas preocupações, o jato privado Dassault Falcon 7X de Swift desempenhará um papel importante no transporte dela de Tóquio, onde está programada para se apresentar em sua turnê Eras, para Las Vegas, garantindo que ela chegue com bastante antecedência para torcer pelo namorado em ação.