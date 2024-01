Apple supera Samsung em celulares, elite brasileira mais rica e o que importa no mercado

São Paulo

Esta é a edição da newsletter FolhaMercado desta quarta-feira (17). Quer recebê-la de segunda a sexta, às 7h, no seu email? Inscreva-se abaixo:

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Nova líder em celulares

A Apple superou a Samsung no ano passado como a maior fabricante global de celulares, conforme dados do grupo de pesquisa IDC.



A empresa sul-coreana liderava o volume de produção do mercado há 12 anos.



Em números:

234,6 milhões de iPhones foram fabricados pela empresa da maçã em 2023, em uma alta anual de 3,7%;

226,6 milhões de aparelhos foram entregues pela Samsung, em um tombo de 13,6% ante 2022;

1,17 bilhão de celulares foram fabricados no ano passado, um recuo de 3,2% em relação ao ano anterior.

- A Apple foi a única entre as grandes fabricantes a registrar crescimento anual na produção de aparelhos.

Logo da Apple em loja em Manhattan - Mike Segar/REUTERS



O que explica: à procura de elevar sua margem de lucros diante do cenário de juros altos do ano passado, a Samsung priorizou seus modelos de médio e alto padrão.

Dessa forma, a fabricante perdeu participação no segmento de versões populares, afirma Amber Liu, gerente da empresa de análise Canalys.

Nesse segmento, destaque para a chinesa Transsion, que cresceu 30,8% no ano passado e se tornou a líder do mercado africano.

As cinco maiores fabricantes globais em participação de mercado:

Apple (EUA) - 20,1% ;

; Samsung (Coreia do Sul) - 19,4% ;

; Xiaomi (China) - 12,5% ;

; Oppo (China) - 8,8% ;

; Transsion (China) - 8,1%.

Por falar em Apple...

A Suprema Corte dos EUA rejeitou nesta terça os recursos de Apple e Epic Games sobre o resultado do julgamento da produtora de games contra a loja de aplicativos da maçã.



Entenda: a desenvolvedora do popular "Fortnite" questiona a taxa que é cobrada pela Apple –que pode chegar a 30%– das compras feitas dentro dos jogos. O jogo está indisponível para os usuários da App Store desde 2020.

Em uma decisão de 2021, uma juíza federal argumentou que a Epic não conseguiu provar qualquer violação das leis antitruste, mas determinou que a Apple liberasse os apps para disponibilizarem formas alternativas de pagamento.

As duas empresas recorreram da decisão, e a Suprema Corte rejeitou os dois pedidos.

E agora? A Apple já alterou sua política da loja de aplicativos para que desenvolvedores incluam links para pagamentos fora da App Store.



Sim, mas… A empresa continuará cobrando uma taxa a cada transação feita. A comissão máxima para quem usar um link alternativo de pagamento será de 27% –em vez dos 30%–, enquanto que apps de pequenas desenvolvedoras serão cobrados em 12%.



Não é só a maçã. No fim do ano passado, a própria Epic venceu um processo antitruste que moveu contra o Google em que ela também questionava as taxas cobradas pela big tech e a ausência de uma alternativa para pagamentos além do sistema Android.



O Google nega irregularidades e afirma que irá recorrer da decisão.

Elite mais rica

As 15 mil pessoas mais ricas do país, que representam 0,01% da população, viram sua renda crescer até o triplo do ritmo observado entre o restante da população entre 2017 e 2022.



Já os ganhos da imensa maioria dos brasileiros adultos (os 95% mais pobres) não avançaram mais do que 33% —pouca coisa acima da inflação do período (31%).



É o que aponta a nota técnica elaborada pelo economista Sérgio Gobetti, publicada pelo Observatório de Política Fiscal do FGV Ibre. O estudo foi feito a partir das declarações do IR e utilizou os dados do IBGE sobre a evolução da renda de todos os brasileiros.

Em números:

R$ 2.169.741 foi a renda média mensal dos 15 mil brasileiros mais ricos em 2022; em 2017, era de R$ 1.106.710.

No 0,1% mais rico (154 mil pessoas), a renda cresceu em média 87% entre 2017 e 2022, já entre os 5% com mais ganhos, a alta foi de 51%.

Mais de 3 pontos percentuais (de 20,4% para 23,7%) foi o aumento da fatia da renda nacional que foi apropriada pelo 1% mais rico da sociedade brasileira no período.

O que explica o aumento na concentração de renda nesses anos? São dois fatores principais, diz Gobetti:

Ganhos com a atividade rural (parcialmente isentas), que cresceram especialmente entre os mais ricos;

Aumento do valor distribuído em forma de lucros e dividendos, que passou de R$ 371 bilhões em 2017 para R$ 830 bilhões em 2022.

O economista afirma que a concentração de renda no topo chegou a níveis recordes.

A tributação das bets

A tributação sobre os ganhos dos apostadores esportivos será inferior em relação aos ganhadores da Mega Sena, enquanto que as empresas terão a cobrança de uma alíquota superior à aplicada em outros países.



É o que explicam advogados tributaristas ouvidos pelo repórter Eduardo Cucolo em relação à lei que regulamenta as apostas de alíquota fixa, sancionada pelo presidente Lula no fim de 2023.



Como será a tributação:



↳ Para os apostadores: 15% de Imposto de Renda sobre o valor obtido com a premiação –na Mega Sena, a cobrança é de 30%.



↳ Para as bets: 12% sobre o valor total das apostas arrecadadas dos jogadores, excluído o valor dos prêmios pagos.

Elas também estão sujeitas à cobrança de IRPJ/CSLL, PIS/Cofins e ISS.

Há ainda uma taxa anual de até R$ 1,94 milhão e outorga de R$ 30 milhões para operar por até cinco anos.

Como funciona em outros países:



↳ Para os apostadores: nos EUA há 24% apenas de imposto federal sobre o prêmio, na Alemanha 5% sobre cada aposta e no Reino Unido as pessoas físicas são isentas.



↳ Para as bets: a alíquota da cobrança sobre o valor das apostas descontado do prêmio pago aos apostadores varia entre de 5% a 25%.