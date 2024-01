Bancos centrais estão prontos para cortar juros em 2024, projetam economistas

Londres | Financial Times

Espera-se que os principais bancos centrais comecem a cortar as taxas de juros durante o próximo ano, à medida que a queda da inflação alimenta previsões entre investidores e economistas de que os preços estão sob controle.

Depois de entrarem em 2023 com uma política agressiva de alta de juros, o Federal Reserve (banco central americano), o Banco Central Europeu e o Banco de Inglaterra suspenderam o aperto de política monetária no segundo semestre do ano.

Agora, com as taxas de inflação recuando em grande parte do grupo de países do G7 e com as economias desacelerando, a pressão para que os diretores de política monetária reduzam os custos dos empréstimos deve ganhar força.

Prédio do banco central americano (FED) em Washington, nos EUA - Joshua Roberts/Reuters

"Esperamos que a inflação caia mais do que os bancos centrais esperam", disse Neil Shearing, economista-chefe do grupo Capital Economics, com sede no Reino Unido. Shearing apontou, ainda, que o crescimento econômico estava enfraquecendo, à medida que as distorções causadas pela pandemia de Covid-19 e pela crise energética global se dissipavam.

"A política agora está bastante restritiva, o que significa que os bancos centrais podem afrouxar sem necessariamente apoiarem [o crescimento]. Pense nisso como pisar no freio com menos força, em vez de pisar no acelerador", disse ele.

Os investidores apostam que o Fed fará cortes pela primeira vez em março de 2024, com cinco cortes de 25 pontos percentuais durante o ano, de acordo com as projeções de mercado. Já o BCE e o BoE devem reduzir as taxas seis vezes neste ano, com o primeiro corte em março ou abril e o segundo em maio.

Os mercados financeiros terminaram 2023 em forte alta, à medida que os investidores se tornavam cada vez mais confiantes de que o Fed estava pronto para começar a afrouxar os juros, na sequência da sua decisão de 14 de dezembro de manter as taxas. A recuperação colocou o índice MSCI World, um indicador de ações globais, no caminho para o seu melhor desempenho anual desde 2019.

Em sua reunião de dezembro, o Fed divulgou projeções mostrando que as autoridades esperavam que a taxa básica de juros americana —atualmente no nível mais alto em 22 anos, entre 5,25% e 5,5%— fosse reduzida em 0,75 ponto percentual nos próximos 12 meses.

Falando na reunião, o presidente do Fed, Jerome Powell, não conseguiu refutar as expectativas do mercado de cortes acentuados nas taxas em 2024, dizendo que o banco central estava "consciente do risco de aguentarmos por muito tempo" ao manter a política muito rígida. "Sabemos que é um risco e estamos muito focados em não cometer esse erro", disse ele.

Outros responsáveis pela fixação das taxas dos EUA, incluindo o presidente do Fed de Nova York, John Williams, tentaram atenuar algumas das especulações sobre os primeiros cortes das taxas, mas os investidores parecem confiantes de que o banco central fez o suficiente para começar a flexibilização.

O arrefecimento de preços em novembro fez com que a taxa anualizada de seis meses do núcleo da inflação, que exclui energia e alimentos, caísse para 1,9%, um pouco abaixo da meta oficial de inflação de 2 por cento do banco central.

"Para conseguir um ‘pouso suave’ [queda nos preços sem recessão] e aumentar a probabilidade de manter o pleno emprego enquanto a inflação desce, o Fed precisa de adotar uma abordagem mais prospectiva à política monetária", disse Tomasz Wieladek, economista da gestora de investimentos T Rowe Price.

Ele argumentou que a política monetária permaneceria em "território restritivo" mesmo após as primeiras reduções do Fed, acrescentando: "A dinâmica da inflação certamente permite, e de fato justifica, um corte nas taxas já em março de 2024".

No entanto, ao permitirem a flexibilização das condições financeiras, os bancos centrais correm o risco de estimular o crescimento e os preços dos ativos e de dar uma segunda mão à inflação. O BCE e o BoE adotaram um tom mais agressivo do que Powell, tendo ambos indicado em dezembro que era cedo demais para relaxar a luta contra a inflação.

A inflação na zona euro abrandou para 2,4% em Novembro, muito abaixo do seu pico de mais de 10% um ano antes e perto do objetivo de 2% do BCE. Mas os economistas continuam cautelosos quanto ao risco de um novo crescimento dos preços. Uma pesquisa do Financial Times mostrou que a maioria dos economistas entrevistados esperava que o BCE começasse a cortar as taxas até ao segundo trimestre de 2024, mas apenas dois previram uma medida já nos primeiros três meses do ano.

"Acho que o BCE provavelmente fará cortes em junho de 2024, no mínimo", disse Wieladek. "Dados como o crescimento salarial negociado, a remuneração por funcionário e os custos unitários do trabalho continuam a implicar uma inflação persistentemente elevada no médio prazo."

O BoE também enfrenta apelos para reconhecer o progresso na batalha contra a inflação após uma queda acentuada na taxa de crescimento dos preços no consumidor para 3,9% em novembro, abaixo do máximo de mais de 11% em outubro de 2022.

Jonathan Haskel, um dos diretores conservadores do comitê de política monetária do BoE, disse posteriormente no "X", ex-Twitter, que havia "novidades" nos dados que mostravam um abrandamento numa medida-chave da inflação dos serviços. Mas ele também insistiu que a política não deveria ser feita com base em um único lançamento.

Andrew Goodwin, economista-chefe para o Reino Unido da consultoria Oxford Economics, disse que a leitura da inflação de novembro deveria ser uma "virada de jogo" para a política monetária do Reino Unido, acrescentando que, embora o Banco da Inglaterra esteja nervoso com as próximas negociações salariais, ele espera que a autoridade monetária comece a reduzir as taxas em maio.

O chanceler do Reino Unido, Jeremy Hunt, disse ao FT no final de dezembro que há uma "probabilidade razoável" de o Banco Central começar a cortar juros, se a inflação continuar caindo.

Shearing, do Capital Economics, argumentou que a desinflação estava mais avançada nos EUA do que na Europa, permitindo potencialmente ao Fed reduzir as taxas mais cedo do que outros bancos centrais. Mas com a queda da inflação subjacente, acrescentou, 2024 "será provavelmente o ano em que as taxas de juro em todo o mundo desenvolvido mudarão".