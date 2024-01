Indústria e vendas crescem na China em 2023, mas desafios continuam

Taipé

O Escritório Nacional de Estatísticas da China confirmou, na manhã desta quarta-feira (17, noite de terça no Brasil) em Pequim, que o aumento do PIB em 2023 foi de 5,2%. O percentual havia sido adiantado pelo primeiro-ministro Li Qiang, no Fórum Econômico Mundial, em Davos.

Foi também divulgado o crescimento da produção industrial, de 6,8%, creditado à prioridade de setores como carros elétricos, incentivados diante da retração do setor imobiliário. A recuperação industrial foi considerada "sólida" pelo relatório.

As vendas no varejo aumentaram 7,4% no ano, o que também indicaria alguma reação do consumidor chinês, outro foco da política econômica chinesa, visando alternativas aos imóveis. Na avaliação do relatório, o setor reagiu de forma "rápida".

Para Escritório de Estatísticas da China, principais metas econômicas foram alcançadas; órgão confirmou aumento de 5,2% no PIB em 2023

Em Davos, Qiang havia enfatizado que a meta de "cerca de 5%", definida no início de 2023, foi obtida sem estímulos excessivos à economia, evitando efeitos de curto prazo que pudessem criar problemas de longo prazo. O ano passado foi de recuperação da economia, pós-pandemia.

Apesar da pressão externa, comentou Kang Yi, diretor do escritório no anúncio desta quarta, as principais metas foram alcançadas. Sobre o PIB, comparou o resultado com o de outras economias de grande porte, dizendo que o crescimento chinês está entre os maiores.

A China, disse ele, "reforçou a macrorregulação e redobrou os esforços para expandir o consumo interno, otimizar a estrutura, aumentar a confiança e prevenir e neutralizar riscos".

Kang sublinhou ainda avanços na inflação, que teve leve aumento, e no emprego, mas também os desafios para manter o ritmo em 2024. O título do relatório é "Economia nacional testemunhou impulso de recuperação com progresso sólido no desenvolvimento de alta qualidade em 2023".