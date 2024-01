Dólar abre dia em queda após divulgação do IPCA-15

São Paulo

O dólar abriu a sessão em queda nesta sexta-feira, com os investidores digerindo o resultado do IPCA-15 de janeiro, que desacelerou a 0,31% e foi mais baixo do que o mercado previa.

Além disso, os investidores estão na espera de uma importante leitura de inflação dos Estados Unidos, que pode oferecer pistas sobre os próximos passos do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA).

Às 9h03, a moeda norte-americana apresentava desvalorização de 0,31%, a R$ 4,9075 na venda.

Mercado analisa resultado do IPCA-15, divulgado na manhã desta sexta - Dado Ruvic/Reuters

Na quinta-feira (25), o dólar fechou em queda de 0,19%, a R$ 4,9223. Já o Ibovespa subiu 0,27%, a 128.169 pontos. Apesar de ser feriado na cidade de São Paulo, o mercado de câmbio e a Bolsa de Valores operaram normalmente.

Os investidores repercutiram o PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Unidos no quarto trimestre de 2023, divulgado nesta quinta. A maior economia do mundo cresceu em um ritmo maior que o esperado, a 3,3% na comparação com o mesmo período de 2022. No terceiro trimestre, a alta foi de 4,9%. Em 2023 como um todo, o PIB cresceu 2,5%, superando a alta de 1,9% de 2022.

"Impressionante como a economia americana está robusta, crescendo mais do que se imagina. Por outro lado, veio uma boa notícia na parte de preços", disse Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, em comentário enviado a clientes.

E mesmo com o PIB acima do esperado, a inflação permaneceu comportada. O índice inflacionário PCE aumentou apenas 1,7% no quarto trimestre, ante 2,6% no terceiro trimestre.

O PCE é o índice favorito do Fed (Banco Central dos EUA) para avaliar a alta de preços no país. A expectativa dos investidores é que a autoridade comece a baixar os seus juros no primeiro semestre, já que a inflação segue perdendo força.

O Fed realiza seu próximo encontro de política monetária na semana que vem, nos dias 30 e 31 de janeiro. Com ampla expectativa de manutenção dos juros na reunião, o foco fica nas indicações das autoridades sobre quando acham apropriado começar a cortar as taxas. Quanto mais cedo começar o afrouxamento monetário, mais o dólar tende a cair frente a divisas emergentes, como o real, e mais as Bolsas tendem a subir.

Nesta quinta, os rendimentos dos Treasuries se mantiveram em baixa, o que também pesou na relação do dólar ante outras divisas, como o real.

Em Wall Street, o S&P 500 subiu 0,53%, alcançando um novo recorde de pontuação, enquanto o Dow Jones teve alta de 0,64%. O Nasdaq ganhou 0,18%.