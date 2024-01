PIB dos EUA sobe 2,5% em 2023 após crescimento acima do esperado no 4º trimestre

Nova York | Reuters

A economia dos EUA cresceu mais rápido do que o esperado no quarto trimestre em meio a fortes gastos do consumidor, desafiando as terríveis previsões de uma recessão em 2023, depois que o Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA) aumentou agressivamente as taxas de juros, com o crescimento para o ano inteiro chegando em 2,5%.

Consumidor observa preços de produtos em supermercado nos EUA; PIB cresceu 3,3% no último trimestre de 2023 - Scott Olson/Getty Images via AFP

O PIB (Produto Interno Bruto) no último trimestre do ano passado aumentou a uma taxa anualizada de 3,3%, informou o Bureau de Análise Econômica do Departamento de Comércio nesta quinta-feira (25), em estimativa antecipada do PIB do quarto trimestre.

A economia cresceu a um ritmo de 4,9% no terceiro trimestre.

Economistas consultados pela Reuters previam que o PIB avançaria a uma taxa de 2,0% no quarto trimestre. As estimativas variavam de uma taxa de 0,8% a um ritmo de 2,8%.