Bolsa abre em queda e dólar sobe com mercado à espera de dados de inflação

São Paulo

A Bolsa brasileira abriu em queda, acompanhando os índices americanos, e o dólar subia na manhã desta terça-feira (9), com investidores ainda em compasso de espera antes da divulgação de novos dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, em busca de pistas para alinhar apostas sobre as próximas decisões de juros em ambos os países.

"Os mercados estão voltando a operar em tom de cautela, com investidores voltando suas atenções para as expectativas com inflação, juros e balanços corporativos nos EUA", diz a equipe da Guide Investimentos.

Os analistas destacam, ainda, que o dia é de agenda econômica fraca, e a divulgação dos novos dados de inflação e o início da temporada de balanços corporativos americana, previstos para quinta (11) e sexta (12), respectivamente, devem sustentar um tom de cautela até o fim da semana.

No Brasil, investidores acompanham a repercussão entre congressistas do último pacote proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação federal. Nesta terça, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve se reunir com lideranças do Congresso para discutir o texto.

Na segunda (8), frentes parlamentares como a do empreendedorismo e a da agropecuária pediram a Pacheco a devolução da MP (medida provisória) enviada pelo governo. Os documentos afirmam que a medida proposta por Haddad deve ser devolvida porque o Congresso recentemente já deliberou sobre o tema, e em sentido contrário ao proposto pelo governo.

Às 9h45, o dólar subia 0,36%, cotado a R$ 4,885.

Mercado aguarda anúncio de novas medidas econômicas do governo - Dado Ruvic/Reuters

Na segunda, a Bolsa brasileira teve alta de 0,30% e terminou a sessão aos 132.426 pontos impulsionada pelos índices dos Estados Unidos.

Mais cedo, o Ibovespa havia começado o dia em queda, pressionado por empresas do setor de petróleo. A commodity registrou forte queda nesta segunda após um corte de preços na Arábia Saudita por conta de preocupações com a demanda.

Na ponta positiva, o Ibovespa foi favorecido pelas "small caps", empresas menores e mais ligadas à economia doméstica, que lideraram os ganhos da sessão. A Azul, o Grupo Casas Bahia e a Magazine Luiza subiram 7,66%, 6,73% e 6,09%, respectivamente.

No exterior, os principais índices de Wall Street tiveram altas significativas. O S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq subiram 1,41%, 0,58% e 2,20%, respectivamente.

Já o dólar terminou a sessão praticamente estável cotado a R$ 4,870, em variação negativa de 0,04%.