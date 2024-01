United Airlines diz que inspeção encontrou parafusos soltos nos painéis de seus aviões 737 Max

Nova York | AFP

A companhia aérea americana United Airlines informou, nesta segunda-feira (8), que descobriu parafusos mal ajustados durante verificações das portas fechadas de suas aeronaves Boeing 737 Max 9, os mesmos que se soltaram durante um voo da Alaska Airlines na sexta-feira (5).

A United encontrou "casos que parecem estar relacionados a problemas na instalação da tampa da porta, como parafusos que precisavam de um aperto adicional", disse a empresa.

Na sexta-feira, uma aeronave de passageiros da Alaska Airlines teve que fazer um pouso de emergência após o rompimento da tampa da porta.

Avião modelo Boeing 737 Max 9, da Alaska Airlines, perdeu painel de janela em pleno voo na semana passada - Reuters

A parte do avião modelo Boeing 737 Max 9, da Alaska Airlines, que se soltou na semana passada em pleno voo, foi encontrada no quintal da casa de um professor de Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. A peça será analisada por especialistas que tentam entender as causas do incidente.

A fuselagem se rompeu durante o voo na última sexta (5), obrigando a aeronave com 171 passageiros e 6 tripulantes a reduzir sua altitude e fazer um pouso de emergência.

Imagens nas redes sociais mostram passageiros utilizando máscaras de oxigênio e um dos painéis da lateral esquerda do avião aberto.

Não houve feridos, e relatos apontam que o assento ao lado do componente que se soltou estava desocupado.

O incidente ocorreu em um painel onde poderia estar instalada uma saída de emergência, do meio para a parte traseira da fuselagem.

No entanto, na configuração de assentos utilizada pela companhia para aquele voo a saída de emergência havia sido desativada. O painel era uma janela com assento comum à frente —algo possível quando o modelo em questão é configurado com menos assentos.

A Alaska Airlines anunciou após o incidente da semana passada que vai retirar temporariamente todos os seus 65 aviões 737 Max 9 de operação para realizar inspeções. Já a Boeing afirmou que está ciente do ocorrido e "trabalhando para obter mais informações".

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) afirmou neste domingo (7) que o uso da aeronave Boeing 737 Max 9 está suspenso no Brasil. O veto imediato ao modelo foi decretado por autoridades dos EUA e também se aplica ao país sul-americano, disse o órgão do governo federal.