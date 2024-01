Governo diz que acompanha plano da Gol e trabalha para garantir prestação de serviços

Brasília

O Ministério dos Portos e Aeroportos divulgou uma nota na noite desta quinta-feira (25), na qual afirma que está acompanhando o pedido de recuperação judicial da Gol e que trabalha junto à empresa e à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para garantir os serviços prestados para os passageiros.

Aviões brasileiros no aeroporto de Congonhas. - Bruno Santos-17.08.2023/Folhapress

Assim como já vinha sendo dito pelo ministro Silvio Costa Filho, a nota da pasta voltou a criticar a gestão Jair Bolsonaro (PL) por não ter promovido ajuda para as companhias aéreas, afetadas durante a pandemia.

"A pandemia do Covid-19 impactou fortemente o setor aéreo em todo o mundo, o que exigiu a adoção de medidas de apoio de governos de diversos países para atenuar o prejuízo causado às empresas aéreas. Infelizmente, no Brasil, estas medidas não foram adotadas na gestão anterior, mesmo com a existência de recursos no Fundo Nacional de Aviação Civil", afirma o texto.

O ministério ainda acrescenta que espera que a Gol saia fortalecida desse processo de recuperação judicial.

"Assim como aconteceu com outras grandes empresas aéreas no mundo que entraram no Chapter 11 (Latam, Delta, United, Aeroméxico etc), o ministério espera que o plano de reestruturação da Gol fortaleça a empresa, aumentando cada vez mais sua capacidade de investimentos para melhor atender a população", diz a nota.

A pasta também destacou que vem trabalhando com as companhias aéreas para fortalecer o setor. "Como a criação de um novo Fundo Nacional de Aviação (crédito), a redução do preço do QAV [querosene de aviação] e da judicialização, entre outros pontos."

A Gol anunciou nesta quinta-feira (25) que a companhia e as suas subsidiárias estão entrando com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Agências de risco estimam que a dívida da empresa é de R$ 20 bilhões.

De acordo com a Gol, a medida é tomada para fortalecer sua posição financeira. A companhia afirmou ainda que todos os voos estão operando conforme programado e todas as passagens aéreas e reservas permanecem em vigor.