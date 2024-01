Indústria passa a ter um Plano Safra para chamar de seu, diz Fiesp sobre política industrial

São Paulo | Reuters

A Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) afirmou que a política industrial lançada pelo governo federal nesta segunda-feira (22) tem potencial de incentivar o desenvolvimento do setor assim como o Plano Safra tem impulsionado o agronegócio do país ao longo dos últimos anos. A avaliação foi feita pelo economista-chefe da entidade, Igor Rocha.

O governo anunciou mais cedo um plano de desenvolvimento para a indústria até 2033 e previu, entre os instrumentos para estimular o setor, R$ 300 bilhões em linhas de crédito, subsídios a empresas e exigências de conteúdo local nos produtos.

Lula anuncia programa industrial com previsão de R$ 300 bilhões para o setor até 2033 - Gabriela Biló/Folhapress

"O grande mérito do plano que foi apresentado é colocar de forma muito clara a indústria da transformação como vela propulsora do desenvolvimento", disse Rocha.

O plano chega para tentar conter um movimento de queda da participação da indústria da transformação no PIB, que já chegou a mais de 20% nas décadas de 1970 e 1980 e atualmente é de cerca de 13%, segundo dados de Rocha.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

"Olhando para essa experiência do Plano Safra no agro, o Plano Mais Produção tem condição de ser o Plano Safra da Indústria", disse Rocha, citando o pilar da política que engloba mecanismos para o financiamento do setor industrial de forma contínua nos próximos três anos.

"O Plano Safra não é uma medida apenas, são várias medidas que formam um ecossistema de ações...O Plano Mais Produção procura trazer uma isonomia com outros setores", afirmou o economista. "Ninguém pode ser contra inovação, descarbonização e produtividade", avaliou.

Dos R$ 300 bilhões do Mais Produção até 2026, R$ 106 bilhões já foram anunciados em julho do ano passado, segundo afirmou o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), mais cedo.

Questionado sobre temas recorrentes da indústria da transformação como proteção comercial e simplificação tributária, Rocha disse que a política industrial apresentada nesta segunda-feira trata de questões estruturais, mas precisa ter temas como regras de conteúdo local "construídas em sinergia com o setor privado" nos próximos meses.