Minha independência financeira não é individual, mas coletiva, diz Nath Finanças

Nathália Rodrigues, 25, conhecida nas redes como a influenciadora digital Nath Finanças, diz que a independência financeira que alcançou há cerca de três anos, tendo saído da periferia —ela nasceu e cresceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro—, não é individual, mas sim coletiva.

"Quando falo que consegui alcançar a independência financeira, é por ter conseguido comprar uma casa para minha mãe no ano passado, por poder realizar o sonho de pagar a faculdade dela, por minha família estar bem confortável, feliz", afirma.

A independência financeira, prossegue Nathália, não se resume a ter um faturamento milionário para fazer o que bem entender, mas também de ter a oportunidade de realizar o sonho daquelas pessoas que estiveram com ela desde o início de sua trajetória.

Quando começou a gravar os primeiros vídeos para o canal Nath Finanças, em meados de 2019, era usando o celular emprestado pela mãe. "Quando consegui ascender financeiramente, não fiz isso sozinha."

Nathália Rodrigues de Oliveira, conhecida como Nath Finanças, em transmissão no YouTube - Reprodução/Nath Finanças

Ela recorda que a criação de conteúdo para falar de educação financeira de maneira descomplicada para um público jovem e periférico teve um crescimento acelerado das receitas na esteira da pandemia, que impulsionou a demanda pelos vídeos produzidos.

A influenciadora diz que, nessa época, precisava pegar três conduções para chegar ao trabalho, e a remuneração ao final do mês correspondia a um salário mínimo.

Com a explosão na visualização de seus conteúdos e o interesse de marcas em se associar à sua imagem, em meados de 2020, a influenciadora alcançou pela primeira vez um faturamento na casa de R$ 1 milhão.

"Imagina sair de um salário mínimo para faturar R$ 1 milhão para uma pessoa que nunca teve acesso a uma grana dessas. Foi um baque", afirma Nathália.

Ela conta que fazer terapia foi uma ajuda bastante importante para que ela pudesse compreender, e aceitar, que estava ganhando um bom dinheiro de maneira honesta por meio do trabalho, em um momento no qual milhares de pessoas estavam morrendo por causa da pandemia.

"Sempre quis ter independência financeira, mas não esperava que fosse conseguir tão rápido."

A influenciadora diz também que a faculdade de administração que cursou, com especialização em finanças, foi crucial para que conseguisse ter uma visão clara sobre o caminho que gostaria de trilhar para alcançar o conforto financeiro para ela e os familiares.

Por isso, buscar algum tipo de especialização, seja fazendo faculdade, sejam cursos de empreendedorismo, é essencial para quem busca ascender financeiramente por meio de um negócio próprio, afirma Nath Finanças.

"Aprendi educação financeira na faculdade, e foi ali que entendi a importância da especialização para empreender."

Além dos conteúdos nas redes sociais, no fim de 2022 a influenciadora lançou uma plataforma de streaming voltada para a disseminação de educação financeira, a Nath Play. Já são cerca de 10 mil assinantes, e a meta é dobrar esse número ao longo dos próximos meses.

Para dar conta de todos os projetos, que incluem ainda o lançamento de livros infantis em parceria com o escritor Ziraldo, os canais da Nath Finanças empregam hoje uma equipe de aproximadamente 15 colaboradores.

A influenciadora afirma que, apesar do aumento relevante de receitas que obteve nos últimos anos, tem se esforçado para manter um padrão de vida bastante parecido com o que tinha antes do sucesso.

Ela continua morando em Nova Iguaçu, em uma região em que os preços dos produtos e serviços são mais em conta do que nas áreas mais nobres do Rio de Janeiro.

Já para 2024, os planos incluem uma mudança para a zona sul da capital carioca.

Nathália diz que sofreu com a perspectiva de sair do lugar onde passou toda a vida e no qual tem suas raízes, mas que a mudança vai contribuir para a locomoção no dia a dia para cumprir a agenda de trabalho, que envolve uma série de idas e vindas ao aeroporto.

Estando em Nova Iguaçu, a viagem até o aeroporto demora entre duas e três horas, o que já lhe causou a perda de alguns compromissos. Além de tornar a rotina mais prática, a influenciadora diz que também pesou para a escolha do novo endereço o cartão-postal do Pão de Açúcar, por qual é apaixonada.

Ela diz ainda que, apesar do faturamento que já alcançou, não pensa em parar de trabalhar.

"Não vou parar de trabalhar em nenhum momento. Sei que meu lugar no mundo é trazer conteúdo de forma didática para que as pessoas possam entender, aprender e se inspirar."