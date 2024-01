Os melhores livros de negócios de 2023

Financial Times

Grandes projetos, pequenos erros, figuras ocultas e proeminentes da economia mundial são alguns dos temas compreendidos pela seleção de melhores livros de negócios do ano de Andrew Hill, que escreve sobre o tema para o Financial Times.

Veja a lista com 12 obras abaixo.

How Big Things Get Done: The Surprising Factors Behind Every Successful Project

[Como as Coisas Grandes São Feitas: Os Surpreendentes Fatores por Trás de Todo Projeto Bem-Sucedido]

por Bent Flyvbjerg e Dan Gardner (Macmillan/Currency), 304 pp., R$ 100,17 e R$ 54,90 (ebook)

Da Ópera de Sydney à linha ferroviária HS2 do Reino Unido, "megaprojetos" frequentemente ultrapassam o prazo e o orçamento. Flyvbjerg e Gardner apresentam as razões pelas quais isso acontece (falta de planejamento antecipado, por exemplo), mas, mais importante, tiram algumas lições importantes dos fracassos de alto perfil que os leitores podem aplicar a miniprojetos. Indicado para o prêmio FT/Schroders Business Book of the Year.

Right Kind of Wrong: Why Learning to Fail Can Teach Us to Thrive

[O Tipo Certo de Errado: Por que Aprender a Falhar Pode nos Ensinar a Prosperar]

por Amy Edmondson (Cornerstone Press/Atria), 361 pp., R$ 262,40 e R$ 72,90 (ebook)

Empreendedores geraram uma série de lugares-comuns sobre a necessidade de "abraçar" e "celebrar" o fracasso. Neste livro, outro finalista do prêmio FT/Schroders Business Book of the Year, a professora de Harvard apresenta um caminho mais claro sobre como parar de evitar o fracasso e correr riscos mais inteligentes. Um passo importante é admitir que você cometeu erros.

Wonder Boy: Tony Hsieh, Zappos, and the Myth of Happiness in Silicon Valley

[Wonder Boy: Tony Hsieh, Zappos e o Mito da Felicidade no Vale do Silício]

por Angel Au-Yeung e David Jeans (Torva/Henry Holt), 384 pp., R$ 74,48 e R$ 69,77 (ebook)

Tony Hsieh transformou a Zappos, a varejista de calçados de propriedade da Amazon, em um estudo de caso sobre como criar alegria no trabalho. Mas a publicidade e seu sucesso se voltaram contra ele à medida que sua saúde mental se deteriorava e seus associados começavam a trabalhar contra seus melhores interesses. Um trágico conto de advertência de como o dinheiro genuinamente não pode comprar felicidade.

The Case for Good Jobs: How Great Companies Bring Dignity, Pay, and Meaning to Everyone’s Work

[O Caso dos Bons Empregos: Como Grandes Empresas Dão Dignidade, Salários e Significado ao Trabalho de Todos]

por Zeynep Ton (Harvard Business Review Press), 272 pp., R$ 133,59 e R$ 126,91 (ebook)

Ton, professora do MIT, continua sua busca para provar que empregos melhores e melhor remunerados levam a um círculo virtuoso de bem-estar dos trabalhadores, competitividade corporativa e produtividade. Uma contribuição importante, baseada em exemplos do mundo real, do varejo aos fast foods, sobre como fazer o capitalismo funcionar para todos.

Material World: A Substantial Story of Our Past and Future

[Mundo Material: Uma História Substancial do Nosso Passado e Futuro]

por Ed Conway (WH Allen/Penguin Random House), 512 pp., R$ 388,85 e R$ 59,90 (ebook)

Seis matérias-primas —areia (usada para concreto), sal (para fertilizantes), ferro (e aço), cobre (para fios elétricos), petróleo e lítio— são o foco da pesquisa global de Conway sobre as substâncias críticas que sustentam o mundo moderno. O livro, indicado para o prêmio FT/Schroders Business Book of the Year, é uma celebração reveladora da engenhosidade humana.

Unscripted: The Epic Battle for a Hollywood Media Empire

[Unscripted: A Batalha Épica por um Império de Mídia em Hollywood]

por James B Stewart e Rachel Abrams (Cornerstone Press/Penguin Press), 416 pp., R$ 108,13 e R$ 93,64 (ebook)

Sexo e poder foram as obsessões duradouras do animado magnata da mídia Sumner Redstone, cuja vida e carreira se tornaram cada vez mais bizarras à medida que envelhecia e familiares e amigos buscavam colocar as mãos em seu império. A saga ajudou a inspirar a série da HBO "Succession".

Blood in the Machine: The Origins of the Rebellion Against Big Tech

[Sangue na Máquina: As Origens da Rebelião Contra a Tecnologia Gigante]

por Brian Merchant (Little, Brown and Company), 496 pp., R$ 124,35 e R$ 51,20 (ebook)

Merchant, autor de um estudo sobre o iPhone, "The One Device", produz uma análise divertida dos ludistas, quebradores de máquinas muito mal compreendidos da Revolução Industrial. Ao descrever o contexto e a motivação de seus protestos, ele estabelece paralelos com motoristas da Uber e trabalhadores de galpões e suas lutas diante das mudanças impulsionadas pela tecnologia.

You May Never See Us Again: The Barclay Dynasty: A Story of Survival, Secrecy and Succession

[Você Pode Nunca Mais Nos Ver: A Dinastia Barclay: Uma História de Sobrevivência, Sigilo e Sucessão]

por Jane Martinson (Penguin Business), 320 pp., R$ 286 e R$ 139,17 (ebook)

"Magnata da mídia recluso" é o tipo de descrição que faz jornalistas investigativos afiar seus lápis, então a existência dos gêmeos reclusos da mídia, os irmãos Barclay, muitas vezes se mostrou irresistível para repórteres corajosos, apesar da litigiosidade da família e da obsessão por privacidade. A animada narrativa de Martinson sobre as vicissitudes do império dos Barclays, que incluía o grupo de jornais Telegraph e interesses em alguns dos hotéis mais conhecidos de Londres, é o melhor esforço até agora para penetrar na essência de dois irmãos de origens humildes que acabaram exercendo influência em altos escalões.

Beijing Rules: China’s Quest for Global Influence

[Regras de Pequim: A Busca da China por Influência Global]

por Bethany Allen (John Murray/Harper), 336 pp., R$ 229 e R$ 50,29 (ebook)

Um relato revelador das múltiplas maneiras pelas quais o Partido Comunista da China busca exercer seu poder no exterior. Allen destaca como, por meio de política comercial, influência indireta sobre marcas ocidentais, investimento em tecnologia e manipulação tradicional de pessoas poderosas, o "artesanato econômico autoritário" permite que a China molde o mundo.

Cobalt Red: How the Blood of the Congo Powers Our Lives

[Cobalto Vermelho: Como o Sangue do Congo Alimenta Nossas Vidas]

por Siddharth Kara (St Martin's Press/Macmillan), 288 pp., R$ 279,82 e R$ 102,86 (ebook)

Uma investigação importante sobre o lado sujo da cadeia de suprimentos que conecta os tablets, telefones celulares e baterias de carros elétricos do mundo desenvolvido à matéria-prima vital, o cobalto. Kara descreve cenas chocantes de pobreza, desespero e abuso entre os mineradores "artesanais" explorados na República Democrática do Congo neste finalista do FT/Schroders Business Book of the Year.

Number Go Up: Inside Crypto’s Wild Rise and Staggering Fall

[Número Subindo: Dentro da Ascensão Selvagem e Queda Surpreendente das Criptomoedas]

por Zeke Faux (W&N/Crown Currency), 304 pp., R$ 295,93 e R$ 48,97 (ebook)

Levará um tempo até que um relato definitivo do fenômeno das criptomoedas apareça, mas esse repórter da Bloomberg fornece uma visão divertida e esclarecedora. Ele coloca sua própria investigação, às vezes vacilante, no centro da história, mas também consegue pintar um quadro dos danos que a especulação em criptomoedas pode causar —muitas vezes para aqueles que menos podem suportar— enquanto lança um olhar cético sobre os protagonistas.

Elon Musk

por Walter Isaacson (Simon & Schuster, Intrínseca), 656 pp., R$ 87,15 e R$ 18,87 (ebook)

Desde sua capa (ecoando o design da biografia anterior de Isaacson, sobre Steve Jobs) até seu tamanho (quase 700 páginas), este relato do empreendedor de tecnologia de maior destaque do mundo grita importância. Enquanto o legado de Jobs estava claro quando sua biografia foi lançada após sua morte, o de Musk ainda está em andamento. Mesmo assim, neste finalista do FT/Schroders Business Book of the Year, Isaacson faz um bom trabalho ao ilustrar a genialidade louca de seus múltiplos projetos.