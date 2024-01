Parlamentares do Reino Unido tentam barrar entrada de JBS em Bolsa de NY

Bloomberg

Um grupo de parlamentares do Reino Unido está planejando pressionar a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para bloquear a entrada da JBS, maior fornecedora de carne do mundo, na Bolsa de Valores de Nova York, citando esforços para combater as mudanças climáticas.

De acordo com uma carta preliminar assinada por 12 parlamentares e que deve ser entregue nesta quarta-feira (10) ao presidente da SEC, Gary Gensler, a JBS "tem um histórico bem documentado de envolvimento em desmatamento, violação dos direitos humanos e apropriação de terras de comunidades indígenas". "As práticas da empresa representam uma ameaça significativa ao ecossistema para a regulação climática global e à conservação da biodiversidade".

Frigorífico da JBS em Michigan, nos Estados Unidos - Jeff Kowalsky - 2.jun.21/AFP

A empresa brasileira tem buscado entrar na Bolsa de NY há mais de uma década, após sua expansão agressiva que a tornou uma gigante global. Com operações desde o Colorado até a Nova Zelândia, a empresa é a maior produtora de carne bovina e de frango, a segunda maior fornecedora de carne suína e a principal empresa de refeições prontas no Reino Unido. As operações nos EUA geraram quase metade da receita da JBS em 2022.

Em um e-mail, a JBS afirmou que monitora diariamente 70 mil fornecedores de carne por meio de satélite para garantir conformidade social e ambiental, e utiliza tecnologia blockchain para monitorar fornecedores de fornecedores. "A JBS está dedicada a dialogar com aqueles que realmente buscam discussões construtivas e ações reais focadas no desenvolvimento de sistemas alimentares mais sustentáveis", escreveu a empresa.

Antes da listagem de uma empresa em uma bolsa de valores dos Estados Unidos, os advogados da SEC geralmente revisam o prospecto da empresa e fornecem feedback sobre se as divulgações são suficientes. De acordo com a legislação de valores mobiliários, o regulador não é responsável por avaliar modelos de negócios ou o impacto social das atividades da empresa. No entanto, a SEC propôs novas regras que obrigariam as empresas a divulgar mais informações sobre suas pegadas ambientais.

A JBS afirmou que vê a entrada no mercado dos EUA como fundamental para acessar um grupo mais amplo de investidores institucionais. Em apresentações recentes, destacou o potencial de reduzir os custos de capital e aumentar a avaliação das ações em relação a concorrentes dos EUA, como a Tyson Foods. Executivos disseram que há potencial para quase triplicar o valor de mercado da empresa para quase US$ 30 bilhões (R$ 147 bi).

Esperava-se que a empresa enfrentasse um escrutínio mais rigoroso dos investidores em relação à sua governança corporativa, bem como ao seu impacto nas mudanças climáticas. O desmatamento da Amazônia, que está relacionado à pecuária, é um grande contribuinte para os gases de efeito estufa, e a JBS às vezes não cumpriu seu compromisso de nunca comprar gado de áreas desmatadas.

A empresa estabeleceu 2025 como prazo para eliminar o desmatamento de sua cadeia de suprimentos de carne nas áreas da Amazônia e do Cerrado e, durante a recente cúpula climática COP28, anunciou sua participação em um programa lançado pelo estado amazônico do Pará, no Brasil, que visa alcançar a rastreabilidade completa do gado criado na região até 2026, por meio do uso de chips em bezerros desde o nascimento.

"Aqueles que valorizam a importância de proteger nosso planeta devem ver que permitir o IPO da JBS envia uma mensagem completamente errada", disse Zac Goldsmith, de Richmond Park, ex-ministro de Energia, Clima e Meio ambiente, que foi um dos signatários da carta. "Nosso foco deve ser responsabilizar tais entidades, não facilitar seu ganho financeiro".

Representantes da SEC não responderam imediatamente a um pedido de comentário por e-mail.