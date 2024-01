Principais consultorias admitem violar regras de prevenção a conflitos de interesse

Nova York | Financial Times

As quatro principais empresas de contabilidade admitiram centenas de violações das regulamentações projetadas para proteger a independência de seu trabalho de auditoria, após a introdução de novas regras de divulgação nos EUA.

As admissões ocorrem enquanto a PCAOB (conselho de supervisão das empresas de consultoria) insta empresas e investidores a prestarem maior atenção às conclusões de suas inspeções anuais das empresas de auditoria, cuja última rodada deve ser divulgada nas próximas semanas.

Os reguladores dos EUA exigem que os funcionários das empresas de auditoria e seus familiares diretos façam divulgações financeiras detalhadas, por exemplo, de seus investimentos, e proíbem relacionamentos de emprego e financeiros com clientes de auditoria que possam comprometer a independência da empresa.

A PwC disse na segunda-feira que identificou 129 violações das regras de independência que afetaram 74 clientes e os inspetores da PCAOB encontraram mais uma durante a inspeção do trabalho de auditoria em 2022. Os números foram incluídos em uma atualização do relatório de qualidade de auditoria da PwC, publicado em seu site.

A Deloitte disse em seu relatório de qualidade de auditoria no mês passado que havia informado aos inspetores da PCAOB sobre 129 violações em 78 clientes em 2022 —afetando aproximadamente 3% de suas auditorias nos EUA— e 107 em 53 clientes no ciclo de inspeção de 2023. A EY também disse que encontrou violações de independência que afetaram 3% de suas auditorias em 2022.

A KPMG é a única das quatro principais empresas que não divulgou seus números, que se tornarão públicos nos relatórios de inspeção da PCAOB para 2022. A PCAOB decidiu no ano passado incluir rotineiramente dados sobre violações de independência.

PwC, Deloitte e EY disseram que investigaram cada violação e concluíram que não houve casos em que a independência de uma auditoria tenha sido comprometida. Uma pessoa familiarizada com a situação na PwC disse que um exemplo foi o cônjuge de um funcionário que tinha um saldo em dinheiro no aplicativo de pagamentos Venmo enquanto a PwC estava auditando a empresa controladora do Venmo, a PayPal.

A Deloitte disse que os casos mais comuns de não conformidade estavam "relacionados a relacionamentos financeiros e de emprego de aproximadamente 145.000 profissionais monitorados".

"Eu os caracterizaria como violações técnicas", disse Dennis McGowan, vice-presidente do Center for Audit Quality, que representa grandes empresas de contabilidade dos EUA. "Essas empresas são grandes, com muitas pessoas nelas, e elas implementaram controles e sistemas para rastrear a conformidade das pessoas, o que é por que esses itens são quase sempre auto-relatados".

Um porta-voz da PCAOB disse: "A independência do auditor é a base da integridade de nossos mercados de capitais e é essencial para garantir que os investidores possam confiar nas demonstrações financeiras em que se baseiam para tomar decisões".

Wes Bricker, vice-presidente da PwC, disse que seus programas de conformidade "frequentemente vão além dos requisitos regulatórios".

A atualização do relatório de qualidade de auditoria da empresa na segunda-feira também revelou que os inspetores da PCAOB encontraram trabalhos com falhas em 9% das auditorias da PwC examinadas em 2022, onde sua equipe deixou de realizar todos os procedimentos necessários para justificar sua opinião de auditoria. Isso é o dobro da taxa de 2021, mas continua sendo a mais baixa entre as quatro principais empresas.

A EY admitiu em novembro que seu relatório de inspeção da PCAOB para 2022 mostraria uma taxa de deficiência de 46%, um número considerado "inaceitável".