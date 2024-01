Ernst & Young começa a monitorar a presença dos funcionários do Reino Unido

Londres | Financial Times

A consultoria Ernst & Young começou a monitorar a presença dos funcionários do Reino Unido no escritório, com dados de entrada de cartão de acesso sendo circulados em níveis superiores da empresa, já que alguns de seus funcionários desrespeitam suas diretrizes de trabalho híbrido.

Alguns parceiros da empresa Big Four receberam dados de "acesso de catraca" anonimizados nas últimas semanas, mostrando com que frequência os funcionários estão comparecendo aos escritórios, disseram pessoas da empresa ao Financial Times.

Uma pessoa disse que as estatísticas seriam usadas em partes do negócio como uma "cenoura em vez de um chicote" para influenciar as equipes a cumprir as diretrizes de trabalho híbrido da EY. Eles acrescentaram que pelo menos 50% de algumas equipes não estavam cumprindo a política de estar no escritório pelo menos dois dias por semana.

A medida destaca como grandes empregadores estão lidando com as taxas de presença no escritório após a transição para arranjos de trabalho híbrido durante a pandemia de Covid-19.

O Bank of America enviou "cartas de educação" para funcionários nos EUA que não estavam comparecendo ao escritório, enquanto no Reino Unido, o Citigroup informou a seus funcionários nos últimos meses que começaria a verificar se eles compareciam ao escritório pelo menos três dias por semana. O Lloyds Banking Group e o HSBC UK também anunciaram políticas de trabalho flexível mais rigorosas.

Alguns chefes de empresas, incluindo o chefe do Reino Unido do concorrente da EY, PwC, têm se manifestado cada vez mais sobre a importância de os funcionários irem ao escritório. Mais de 80% dos chefes de empresas pesquisados pela KPMG em outubro disseram que provavelmente recompensariam os funcionários que comparecessem com mais regularidade com melhores atribuições, aumentos salariais ou promoções.

Alguns parceiros da EY, que emprega cerca de 21.000 pessoas no Reino Unido, também receberam análises correlacionando a presença no escritório e as avaliações de desempenho do meio do ano, disse uma pessoa.

Em outubro, a empresa fez "atualizações significativas" em seu aviso de privacidade de pessoal, que detalha como ela processa os dados pessoais dos funcionários, de acordo com uma mensagem vista pelo FT.

Os funcionários foram informados de que as atualizações incluiriam "mudanças na coleta e processamento adicional" dos dados de entrada do cartão de acesso em seus escritórios, o que permitiria à EY supervisionar "arranjos de trabalho flexíveis, incluindo conhecimento da localização de trabalho".

A EY se recusou a comentar sobre a coleta ou uso dos dados do cartão de acesso.

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que a EY não tinha uma política "em toda a empresa" em relação ao uso dos dados do cartão de acesso para influenciar as taxas de presença no local de trabalho.

Separadamente, a EY continua demitindo funcionários no Reino Unido, com pelo menos 64 funcionários informados neste mês de que estão em risco de demissão, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Isso se soma aos cortes do ano passado, que totalizaram 300 posições.

A empresa lançou um programa de demissão voluntária para 40 funcionários em sua divisão de consultoria ao cliente e um programa compulsório que afeta 24 funcionários em sua equipe de serviços de consultoria jurídica para serviços financeiros, acrescentaram.

A EY disse: "Avaliamos continuamente as necessidades de recursos de nosso negócio e, em algumas partes da organização, estamos consultando propostas para alinhar as necessidades atuais de recursos com a demanda do mercado".