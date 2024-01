Um novo investidor de capital de risco, conhecido pelo acrônimo feio "Mang", tem causado muito barulho no Vale do Silício.

Microsoft, Amazon, Nvidia e Google, quatro das cinco maiores empresas dos Estados Unidos em valor de mercado, se tornaram os principais investidores das mais promissoras startups de inteligência artificial (IA).

Ao fazer isso, essas empresas têm afastado cada vez mais os tradicionais grupos de capital de risco da Sand Hill Road, no Vale do Silício, que gostam de pensar que sabem melhor como financiar o futuro.

Logo da Microsoft - Pau Barrena/AFP

Dos quatro temidos, a Microsoft fez as maiores apostas, investindo US$ 13 bilhões na OpenAI e também apoiando a Inflection AI.

Amazon e Google também investiram pesadamente na Anthropic, fundada por ex-membros da OpenAI. E a Nvidia apoiou a Inflection AI, Databricks e Cohere e coinvestiu com o Google na Hugging Face e Runway.

Apoorv Agrawal, sócio da empresa de investimentos Altimeter, calcula que os Mangs participaram de negócios de investimento em startups de dados e IA no valor de US$ 23 bilhões no ano passado —cerca de 30% do total.

No entanto, como Agrawal observa, para os Mangs esses investimentos são tanto estratégicos quanto financeiros.

Essa flexibilidade financeira parece estar incomodando alguns investidores de risco tradicionais. O parceiro falante da Benchmark, Bill Gurley, na semana passada recorreu ao X para sugerir que os Mangs haviam encontrado uma nova maneira de "aumentar suas receitas".

"Espere uma bagunça enorme no final", ele previu.

Como os comentários de Gurley sugerem, esses acordos de investimento são muito mais obscuros do que parecem à primeira vista.

Embora a intenção declarada seja acelerar a inovação e a concorrência, a parceria da Microsoft com a OpenAI já atraiu a atenção dos reguladores sobre se constitui uma fusão.

Essa concentração adicional de poder corporativo corre o risco de criar um complexo de capital intelectual e computacional aparentemente inexpugnável em IA.

Em certo sentido, não há nada de novo em grandes empresas investindo em startups. De fato, grupos de capital de risco têm feito isso há anos.

No passado, empresas de tecnologia como Cisco, Intel e Palantir foram particularmente ativas nesse jogo. Em 2009, o Google lançou o Google Ventures como um investidor de capital de risco independente. Renomeado para GV, agora possui mais de 400 empresas em seu portfólio e tem cerca de US$ 8 bilhões em ativos sob gestão.

No entanto, a última leva de investimentos dos Mangs é mais do que uma mera calculadora financeira e nem sempre envolve participação acionária direta. A intenção também é acessar expertise tecnológica, adquirir clientes e atrapalhar concorrentes.

A Microsoft incorporou a tecnologia da OpenAI em seus próprios serviços de software. Como grandes fornecedores de computação em nuvem, Microsoft, Amazon e Google também ofereceram créditos de computação em vez de dinheiro em alguns casos.

Para seus acordos, a Nvidia, empresa de chips, tem oferecido unidades de processamento gráfico, hoje escassas, que são essenciais para rodar os últimos modelos de IA.

Em uma era anterior, as grandes empresas de tecnologia poderiam simplesmente ter comprado essas startups.

Como Agrawal observa, elas não estão exatamente sem dinheiro —os Mangs geraram coletivamente US$ 276 bilhões de lucro operacional em 2023 e gastaram US$ 108 bilhões em despesas de capital.

No entanto, os defensores antitruste de Washington querem conter o inchaço das grandes empresas de tecnologia.

Isso sugere que esses enormes investimentos ainda podem ser vistos como uma manobra regulatória. As grandes empresas de tecnologia estão, na verdade, fidelizando seus clientes enquanto aumentam suas próprias receitas.

Os reguladores já estão investigando se algumas empresas de computação em nuvem estão operando como o Hotel California, impondo taxas punitivas de "saída" aos clientes para impedi-los de sair.

Os primeiros investidores de risco em startups de IA envolvidas com os Mangs podem receber bem o músculo adicional —e as avaliações— que as grandes empresas de tecnologia fornecem.

Mas eles também podem questionar como vão sair de seus investimentos, dado que estão tão envolvidos com os Mangs. Ou se serão sugados até o fim.

Por enquanto, a empolgação em torno da IA generativa ainda está atraindo os principais pesquisadores a deixar as grandes empresas de tecnologia para criar seus próprios negócios, sabendo que podem facilmente atrair dinheiro de capital de risco.

Um exemplo é a Mistral, da França, fundada por três ex-funcionários do Google e Meta, que foi o assunto de Davos na semana passada. E os investidores de risco exaltados ainda estão freneticamente perseguindo startups de IA com o objetivo de aplicar a tecnologia em diferentes áreas.

"Ainda não inventamos uma grande tecnologia sem passar por um ciclo de hype", diz Albert Wenger, sócio-gerente da Union Square Ventures.

Os Mangs estão prestes a dominar os estratos mais altos da economia de IA, mas os investidores acreditam que ainda há muitas oportunidades embaixo deles. Somente quando a bolha estourar saberemos até que ponto todos estavam alucinando.