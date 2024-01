Santander lucra R$ 9,4 bilhões em 2023, 28% a menos que no ano anterior

São Paulo

O Santander Brasil teve um lucro líquido recorrente de R$ 9,383 bilhões em 2023, uma queda de 27,7% em relação a 2022, informou o banco nesta quarta-feira (31).

No quarto trimestre do ano, o lucro desacelerou para R$ 2,2 bilhões, ante R$ 2,7 bilhões do terceiro trimestre de 2023. O resultado veio abaixo do esperado. Previsões compiladas pela LSEG apontavam lucro de R$ 2,87 bilhões.

No quarto trimestre de 2023, o lucro do Santander desacelerou para R$ 2,2 bilhões, ante R$ 2,7 bilhões do trimestre anterior.

O ROAE (retorno sobre o patrimônio líquido, indicador que mede a rentabilidade da operação) de 2023 foi de 11,8%, ante 16,3% de 2022.

A piora no resultado se deve ao aumento de 7,7% na provisão contra calotes, para R$ 29 bilhões, e ao prejuízo de R$ 3,1 bilhões na margem financeira com o mercado.

Outro fator que pesou sobre o banco é a nova estratégia de crescimento seletivo, com foco em linhas de crédito mais saudáveis, mas não necessariamente mais rentáveis.

"Estamos construindo um portfólio sólido, duradouro e com capacidade de gerar resultados sustentáveis", escreveu o presidente Mário Leão no balanço.

A mudança aparece na inadimplência. Em dezembro, ela continuou a tendência de queda em todos os segmentos do banco, totalizando 3,8%

A carteira de crédito do banco terminou o ano passado em R$ 516,6 bilhões, 5,5% maior que em 2022. Considerando títulos privados, avais e fianças, o crescimento foi maior, de 9,0%, para R$ 643 bilhões.



RAIO-X | SANTANDER BRASIL EM 2023

Funcionários: 55.611

Lucro líquido: R$ 2,729 bilhões

ROE: 11,8%

Fundação: em atividade no mercado local desde 1982

Principais concorrentes: Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa

