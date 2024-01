Uso de modelo da Boeing que perdeu janela em pleno voo é suspenso no Brasil

Brasília

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) afirmou neste domingo (7) que o uso da aeronave Boeing 737 Max 9 está suspenso no país. O veto imediato ao modelo foi decretado por autoridades dos Estados Unidos e também se aplica ao Brasil, disse o órgão do governo federal.

Inicialmente, a agência afirmou que o avião em questão não era usado no país, mas depois disse ter identificado que ele era, sim, utilizado em voos internacionais no aeroporto de Guarulhos (SP) pela Copa Airlines.

Aeronave da Alaska Airlines, modelo Boeing 737 Max 9, após perda de janela em voo; pouso de emergência foi feito em Portland - @strawberrvy no Instagram - 5.jan.2024/Reuters

Ainda segundo a Anac, a empresa é a única companhia aérea que utiliza no Brasil o modelo.

O uso da aeronave foi suspenso após um incidente em voo da Alaska Airlines nos EUA. Um painel do avião se abriu em pleno ar na sexta-feira (5), obrigando o piloto a fazer um pouso de emergência. Ninguém dos 171 passageiros e 6 tripulantes a bordo se feriu.

Segundo a decisão das autoridades americanas, as aeronaves devem passar uma uma inspeção antes de voltarem a voar.

"A empresa aérea já anunciou a suspensão das atividades com a aeronave para a revisão técnica necessária até que haja a liberação para retorno ao serviço", disse a Anac em nota. "A empresa está trabalhando para minimizar os impactos para os passageiros e a Anac monitora esse processo", complementou.

"A Diretriz de Aeronavegabilidade da Federal Aviation Administration (FAA), autoridade de aviação dos Estados Unidos, emitida em relação à aeronave Boeing 737 MAX 9 determinou a suspensão imediata das operações com o modelo, o que se aplica automaticamente também às operações no Brasil", afirmou a Anac.

"Não há necessidade de decisão adicional por parte da Anac em relação à suspensão das operações com o Boeing 737 MAX 9. A Agência segue acompanhando, junto à FAA, a aplicação da referida Diretriz de Aeronavegabilidade", acrescentou.

A Copa Airlines se junta a outras companhias aéreas ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que suspenderam o uso de aviões do modelo 737 Max 9 da Boeing após a agência americana do setor aéreo ordenar novas inspeções em aeronaves do tipo.

Nos últimos anos, a fabricante americana tem passado por intenso escrutínio em meio a problemas na produção e de atrasos na entrega de aviões, além de acidentes envolvendo suas aeronaves.

Imagens nas redes sociais mostram passageiros do voo da Alaska Airlines utilizando máscaras de oxigênio e um dos painéis da lateral esquerda do avião aberto. Conforme relatos, o assento ao lado do painel que se soltou estava desocupado.

O incidente ocorreu em um painel onde poderia estar instalada uma saída de emergência, do meio para a parte traseira da fuselagem. No entanto, na configuração de assentos utilizada pela companhia para aquele voo a saída de emergência havia sido desativada. O painel era uma janela com assento comum à frente —algo possível quando o modelo em questão é configurado com menos assentos.

A Alaska Airlines possui 65 aeronaves 737 Max 9, e a United Airlines conta com 79 aviões do modelo em sua frota. Ambas estão entre as empresas que removeram imediatamente de forma temporária o uso dos modelos e iniciaram as inspeções ordenadas pela FAA.