China desafia o ocidente na corrida pela supremacia dos carros autônomos

Desde o início de 2020, Wuhan se tornou o infame epicentro da pandemia de Covid-19. Mas a cidade central da China pode agora estar prestes a ser reconhecida globalmente por um motivo diferente: ostentar a maior frota de carros autônomos do mundo.

Wuhan está emergindo como um centro de testes crucial para as tecnologias incipientes, infraestrutura crítica e cenário regulatório que sustentam a direção autônoma na China.

O progresso alcançado por empresas chinesas e reguladores em Pequim apresenta um novo desafio ao ocidente, que já está atrasado em relação à China no desenvolvimento de veículos elétricos, segundo analistas, e agora vê o país avançando com seus esforços em carros autônomos.

Veículos autônomos de aplicativo de transporte de pessoas da Baidu, no distrito de Yizhuang, em Pequim, na China. Em 2022, a Baidu lançou o Apollo Go, primeiro serviço de táxi autônomo da China e que já opera em mais de 10 cidades no país asiático - Danilo Verpa/Folhapress

"É muito difícil medir, mas se você olhar para a prontidão na implantação e disponibilidade de tecnologia, [a China] provavelmente está apenas um ou dois anos atrás", disse Raymond Tsang, um especialista em tecnologia automotiva da consultoria global Bain em Xangai. "O ímpeto de fechar essa lacuna é bastante forte".

A China iniciou o desenvolvimento comercial de carros autônomos em 2013, cerca de cinco anos depois dos Estados Unidos. Mas até setembro do ano passado, os veículos autônomos na China percorreram um total acumulado de 70 milhões de quilômetros, em pé de igualdade com os EUA, de acordo com dados da Bain.

Em Wuhan, 500 robô-táxis, principalmente operados pela Baidu, rival chinesa do Google, registraram mais de 730 mil viagens de transporte por aplicativo no ano passado. Isso se compara a pedidos combinados de mais de 700 mil no ano passado em Phoenix, São Francisco e Los Angeles, de acordo com a Waymo, a desenvolvedora de carros autônomos da Alphabet, empresa controladora do Google. A Waymo disse ao Financial Times que tinha "um par de centenas de carros" em cada uma das três zonas totalmente autônomas.

A segurança dos veículos autônomos tem estado em destaque desde o início de outubro, quando um robô-táxi operado pela Cruise, a divisão de carros autônomos da General Motors, colidiu com um pedestre e depois arrastou a pessoa por 6 metros em uma rua de San Francisco.

A GM interrompeu o trabalho da divisão e os reguladores estão investigando o caso. Eles questionaram as divulgações anteriores da empresa sobre as limitações de sua tecnologia, bem como seu gerenciamento do incidente.

Na China, o projeto de robô-táxi de Wuhan revelou preocupações persistentes com a segurança. A Baidu tem divulgado "veículos totalmente autônomos" e afirma que durante os testes não foram registrados grandes acidentes. No entanto, uma visita do Financial Times ao centro de direção autônoma do grupo em Pequim em junho mostrou que cada robô-táxi era monitorado remotamente por um humano sentado em uma estação de direção semelhante a um fliperama, pronto para intervir. A monitorização é exigida pelos reguladores.

A Waymo se recusou a fornecer um número específico de quantas pessoas monitoram remotamente cada carro implantado. A companhia americana enfatizou que seus carros totalmente autônomos são "responsáveis por tomar todas as decisões de direção na estrada e não dependem de um motorista humano, seja no carro ou remotamente".

"Por exemplo, se um veículo da Waymo detectar que a estrada à frente está fechada devido a construções, ele pode parar e solicitar confirmação de nossos especialistas de resposta da frota antes de seguir uma rota alternativa. Nossos especialistas podem então confirmar que o veículo percebeu corretamente a zona de construção e comunicar o fechamento da pista ao resto da frota", disse a Waymo.

Ya-Qin Zhang, presidente do Instituto de Pesquisa da Indústria de IA da Universidade Tsinghua, em Pequim, alertou que o governo chinês permanecerá "muito, muito cauteloso" até ter certeza de que os veículos são seguros.

"Isso diz respeito às vidas humanas... isso precisa ser 10 vezes mais seguro do que os motoristas humanos para ser implantado em grande escala".

Construção de confiança

Além de Wuhan, a Baidu e um grupo de concorrentes domésticos, incluindo Pony.ai e AutoX, estabeleceram uma série de zonas de teste em cidades por toda a China. Muitos dos desenvolvedores de veículos elétricos do país, incluindo o maior do mundo em vendas, a BYD, também têm equipes internas desenvolvendo sistemas avançados de assistência ao motorista, um precursor da direção autônoma.

Tu Le, fundador da Sino Auto Insights, disse que os Estados Unidos ainda lideram a China em várias das tecnologias que sustentam áreas-chave da direção autônoma, incluindo aprendizado de máquina e sensores. "Os chineses têm equipes de liderança fortes, mas os funcionários de nível mais baixo geralmente não têm tanta experiência quanto seus colegas nos Estados Unidos".

No entanto, de acordo com Tsang, da Bain, a escala dos testes comerciais significa que a China está caminhando para um "ponto de virada" por volta de 2027 para que as tecnologias-chave sejam comercialmente viáveis em grande escala.

A Bain espera um prazo semelhante para concluir o quadro legal de responsabilidade e seguro e melhorar a infraestrutura rodoviária e de telecomunicações correspondente.

A capacidade das empresas de se conectar às redes de câmeras de beira de estrada, semáforos e outras infraestruturas urbanas, bem como a ampla cobertura 5G e mapeamento digital, já está sustentando a confiança da indústria na China.

Embora essas redes tenham sido criticadas internacionalmente por permitir a vigilância em massa pelas agências de segurança da China, elas oferecem uma vantagem distinta aos desenvolvedores de carros autônomos em comparação com outras jurisdições, disseram os especialistas.

Zhang, da Tsinghua, disse que as empresas que aproveitam o hardware e o software existentes da China, a "inteligência de nível de estrada", reduzem custos, aceleram a implantação e, o mais importante, tornam as estradas mais seguras.

"Nisso, a China provavelmente está liderando o resto do mundo", disse Zhang. "A aprendizagem de máquina para direção segura é tudo sobre dados. Mais dados ajudam a tomar decisões melhores".

Uma pesquisa global da McKinsey sobre executivos de veículos autônomos, publicada neste mês, revelou uma indústria em estado de evolução. As expectativas para o desenvolvimento de carros autônomos foram estendidas em cerca de dois anos, para cerca de 2030 para táxis-robôs comercialmente viáveis.

Nos Estados Unidos e na China, bilhões de dólares a mais em investimento, principalmente em algoritmos de previsão e software de percepção, são necessários antes que a indústria possa demonstrar que a tecnologia é segura.

E ainda em 2021, a mesma pesquisa da McKinsey mostrou que quase 60% dos líderes da indústria esperavam que a América do Norte superasse a China no desenvolvimento de tecnologia de carros autônomos. Agora, os entrevistados estão "equilibrados" entre os dois.

"Isso é evidência do progresso da China, impulsionado por fatores como forte apoio do governo, investimentos intensivos em pesquisa e disponibilidade de dados e uma atitude receptiva dos consumidores em relação à adoção de novas tecnologias", disseram analistas da McKinsey.

Pequim apoia cautelosamente a expansão

Zhang, da Tsinghua, que também é ex-executivo da Baidu e lidera o desenvolvimento do software de carro autônomo de código aberto da empresa, Apollo, está pedindo ao governo e à indústria que avancem com a expansão do projeto Wuhan para toda a cidade —hoje ele abrange uma área ocupada por cerca de um quarto dos 10 milhões de habitantes da cidade. Essa expansão permitiria que os veículos aprendessem a operar em todas as situações do trânsito urbano.

"Se um carro pode dirigir em Wuhan... tenho certeza de que pode dirigir em qualquer outra cidade do mundo", disse ele. Executivos atuais da Baidu se recusaram a ser entrevistados.

Nos últimos meses, Pequim tem adotado uma abordagem mais ativa na regulamentação, depois de anteriormente delegar aos governos locais a supervisão dos projetos de táxi-robô.

Em novembro, foram divulgadas diretrizes para que os governos locais sigam ao estabelecer projetos-piloto de carros autônomos. Isso foi seguido por novas diretrizes de segurança em dezembro para o uso de veículos autônomos no transporte público.

Pequim está desenvolvendo regras em âmbito nacional para esclarecer quais empresas serão responsáveis em caso de acidentes. Em mais um sinal de apoio, a capital chinesa começou a testar veículos de patrulha policial não tripulados nas estradas.

O crescimento da indústria ocorre durante um período de relações tensas entre os EUA e a China e um aumento das barreiras comerciais, incluindo controles rigorosos sobre as vendas de tecnologia americana para a China. Isso ameaça sufocar grupos de tecnologia chineses, incluindo a Baidu, que ainda dependem de chips de computador dos EUA.

Ao mesmo tempo, dado o rigoroso regime da China para manter dados geoespaciais e de clientes no país, analistas veem sérios desafios para empresas multinacionais que buscam ingressar na indústria de carros autônomos na China.

Tom Nunlist, especialista em regulamentação de tecnologia chinesa da consultoria Trivium, com sede em Pequim, afirmou que a maior supervisão de Pequim reflete um esforço para "equilibrar" as preocupações com a segurança com o desejo de não desacelerar desnecessariamente o desenvolvimento tecnológico.

"A China quer vencer essa corrida", disse ele. "Ela quer estar na frente com essa tecnologia".

Colaborou Ryan McMorrow