Jaguar e Land Rover investem R$ 5,9 milhões em reaproveitamento de baterias para carros elétricos

São João da Boa Vista (SP)

A JLR Brasil, que representa as marcas Jaguar e Land Rover, está investindo em um programa de reparo, reúso e reciclagem de baterias para carros eletrificados. O valor inicial é de US$ 1,2 milhão (R$ 5,94 milhões).

O trabalho é feito em parceria com a startup Energy Source, instalada na cidade de São João da Boa Vista (interior de São Paulo).

Processo de reaproveitamento de bateria desenvolvido pela Energy Source - Divulgação/Energy Source

A parceria com a JLR Brasil prevê a expansão das soluções para outros mercados. Representantes da startup já estiveram no Reino Unido para mostrar as ações desenvolvidas no Brasil.

A JLR Brasil foi o primeiro hub de inovação do grupo fora da Inglaterra. "É um mercado menor, que permite riscos mais controlados, e o que é feito aqui pode ser usado globalmente", diz João Oliveira, presidente da JLR no Brasil e na América Latina.

Na fase de reúso, as baterias podem ser aproveitadas no armazenamento de energia de origem solar ou eólica, por exemplo. Na reciclagem, os materiais são separados e, se possível, reaproveitados em novos componentes.

O grupo JLR passa por um processo de reestruturação. A montadora, que completou 75 anos em 2023, planeja produzir carros elétricos na fábrica de Itatiaia (RJ).

Além de atender ao mercado nacional, a ideia é transformar a unidade brasileira em um polo de exportação para os Estados Unidos.

Inaugurada em 2016, a linha de produção de Itatiaia é uma das mais modernas da empresa no mundo, mas nunca ultrapassou os 10% de sua capacidade. Se operasse em três turnos, seria possível montar 50 mil veículos por ano.

A montadora reúne as marcas Range Rover, Defender, Jaguar e Discovery. Uma das metas da empresa é reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 46% em todas as suas operações. O plano inclui o lançamento de nove carros elétricos até 2030.