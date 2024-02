Concursos oferecem mais de 11 mil vagas em fevereiro; veja a lista

São Paulo

As inscrições para o concurso nacional unificado chegaram ao final no dia 9, mas fevereiro ainda terá 11.771 vagas via concursos públicos em todo o Brasil, com salários que passam dos R$ 20 mil. No total, são 39 seleções com inscrições disponíveis neste mês.

Minas Gerais é o estado com maior número de concursos: são cinco, com remunerações que chegam a R$ 11 mil. Atualmente, o Brasil possui 63.646 vagas em mais de 600 concursos com inscrições abertas.

A Folha reuniu as principais seleções de acordo com região, área de atuação e remuneração oferecida. Também é possível ver a escolaridade exigida para participar dos certames e link dos editais.

Em fevereiro 11.805 vagas são ofertadas via concursos públicos por todo o Brasil, com vagas com salário que chegam a R$ 20 mil reais

Segundo a Gran Cursos Online, cursinho preparatório para concursos públicos, a maior remuneração oferecida está em cargos de três órgãos do governo federal que têm o mesmo salário. Banco Central, CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e Ministério do Planejamento e Orçamento oferecem R$ 20.924,80 para todas as 460 vagas da seleção.

Já a menor remuneração é a do concurso para técnico em massoterapia da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza, no Ceará, cujo valor é R$ 1.065.

CONCURSOS NACIONAIS

Banco Central do Brasil

Cargo: analista

Vagas: 100 vagas imediatas + 200 de cadastro de reserva

Escolaridade: nível superior

Abrangência: nacional

Remuneração: R$ 20.924,80

Inscrições: até 20 de fevereiro

Mais informações neste link

Comissão de Valores Mobiliários

Cargo: inspetor e analista

Vagas: 60

Escolaridade: nível superior

Abrangência: nacional

Remuneração: R$ 20.924,80

Inscrições: até 6 de março

Mais informações neste link

Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz)

Cargo: analista de gestão em saúde, tecnologista em saúde pública e pesquisador em saúde pública

Vagas: 300

Escolaridade: nível superior

Abrangência: nacional

Remuneração: R$ 5.735,29 a R$ 13.686,72

Inscrições: até 5 de março

Mais informações neste link

Ministério do Planejamento e Orçamento

Cargo: analista de planejamento e orçamento

Vagas: 100

Escolaridade: nível superior

Abrangência: nacional

Remuneração: até R$ 20.924,80

Inscrições: até 21 de fevereiro

Mais informações neste link

Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais

Cargo: soldado

Vagas: 1.680

Escolaridade: nível médio

Abrangência: nacional

Remuneração: R$ 1.303,90 (durante o curso de formação) e R$ 2.294,50 (após o curso de formação)

Inscrições: até 16 de fevereiro

Mais informações neste link

Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica

Cargo: mecânico de aeronaves, material bélico, equipamento de voo, informações aeronáuticas, guarda e segurança, e controle de tráfego aéreo

Vagas: 169

Escolaridade: nível médio

Abrangência: nacional

Remuneração: R$ 1.199 durante a formação e R$ 3.825 após a formação

Inscrições: de 20 de fevereiro até 12 de março

Mais informações neste link

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Cargo: especialista em regulação e vigilância sanitária

Vagas: 50

Escolaridade: nível superior

Abrangência: nacional

Remuneração: R$ 16.413,35

Inscrições: até 16 de fevereiro

Mais informações neste link

CONCURSOS NA REGIÃO SUDESTE

Guarda Civil Municipal Cotia

Cargo: guarda-civil classe 3

Vagas: 150

Escolaridade: nível médio

Estado: São Paulo

Remuneração: R$ 1.455,46

Inscrições: até 16 de fevereiro

Mais informações neste link

Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro

Cargo: oficial

Vagas: 50

Escolaridade: nível médio

Estado: Rio de Janeiro

Remuneração: R$ 4.227,16

Inscrições: até 4 de março

Mais informações neste link

Universidade Federal de Ouro Preto

Cargo: técnico administrativo em educação

Vagas: 48

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Estado: Minas Gerais

Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 9.073,02

Inscrições: a partir de 4 de março

Mais informações neste link

Prefeitura Limeira do Oeste

Cargo: agente de vigilância sanitária, analista educacional, assistente social, auxiliar de administração, auxiliar de farmácia, auxiliar de serviços, digitador, engenheiro, fiscal sanitário, merendeira, monitor de educação infantil, motorista, nutricionista, operador de máquina, operário, pedreiro, professor, psicólogo, recepcionista e técnico em enfermagem

Vagas: 156

Escolaridade: níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior

Estado: Minas Gerais

Remuneração: R$ 1.410,39 a R$ 5.045,80

Inscrições: a partir de 26 de fevereiro até 29 de março

Mais informações neste link

Prefeitura de Belo Horizonte

Cargo: agente fazendário

Vagas: 20 + cadastro de reserva

Escolaridade: nível superior

Estado: Minas Gerais

Remuneração: R$ 7.756,25

Inscrições: até 5 de março

Mais informações neste link

Câmara de Belo Horizonte

Cargo: administrador, analista de controle interno, analista de tecnologia da informação, arquiteto, assistente social, contador, consultor legislativo -área de saúde pública, consultor legislativo, coordenador do processo legislativo, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, jornalista, procurador, publicitário, redator e técnico legislativo 3

Vagas: 91 + cadastro de reserva

Escolaridade: níveis médio e superior

Estado: Minas Gerais

Remuneração: R$ 4.759,37 e R$ 11.727,44

Inscrições: até 19 de março

Mais informações neste link

Câmara Municipal de Nazareno

Cargo: assessor jurídico e controlador interno

Vagas: duas

Escolaridade: nível superior

Estado: Minas Gerais

Remuneração: R$ 3.283,83 a R$ 3.601,62

Inscrições: até 28 de fevereiro

Mais informações neste link

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo

Cargo: advogado, agente administrativo e agente fiscal

Vagas: 1 + cadastro de reserva

Escolaridade: nível médio e superior

Estado: Espírito Santo

Remuneração: R$ 1.985,93 a R$ 4.592,98

Inscrições: até 19 de fevereiro

Mais informações neste link

Câmara Municipal de Vitória

Cargo: assistente administrativo, técnico em tecnologia da informação, auditor interno, analista em tecnologia da informação, analista legislativo, consultor legislativo e procurador legislativo

Vagas: 16

Escolaridade: níveis superior, médio e técnico

Estado: Espírito Santo

Remuneração: R$ 2.008,95 a R$ 4.906,27

Inscrições: até 20 de fevereiro

Mais informações neste link

CONCURSOS NA REGIÃO NORTE

Prefeitura Palmas

Cargo: administrador; analista de controle interno; analista técnico-administrativo; analista técnico-jurídico; analista de sistemas; analista de recursos humanos; assistente social; contador; economista; médico veterinário; médico; nutricionista; psicólogo e pedagogo

Vagas: 669

Escolaridade: níveis médio e superior

Estado: Tocantins

Remuneração: R$ 1.711,09 a R$ 5.457,85

Inscrições: até 23 de fevereiro

Mais informações neste link

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

Cargo: agente de fiscalização, auxiliar administrativo, advogado e contador

Vagas: 140

Escolaridade: nível médio e superior

Estado: Sergipe

Remuneração: R$ 2.000 a R$ 2.904,74

Inscrições: até 19 de fevereiro

Mais informações neste link

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe

Cargo: analista, assistente e técnico, entre outros

Vagas: 43

Escolaridade: níveis Médio, técnico e superior

Estado: Sergipe

Remuneração: R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92

Inscrições: até 7 de março

Mais informações neste link

Tribunal de Justiça do Acre

Função: técnico e analista judiciário

Vagas: 91 + 1.460 cadastro de reserva

Escolaridade: níveis médio e superior

Estado: Acre

Remuneração: de R$ 3.785,60 a R$ 7.571,20

Inscrições: até 1º de março

Mais informações neste link

CONCURSOS NA REGIÃO NORDESTE

Banco do Nordeste do Brasil

Cargo: analista bancário

Vagas: 710

Escolaridade: nível médio e superior

Abrangência: região Nordeste

Remuneração: R$ 3.788,16

Inscrições: até 9 de março

Mais informações neste link

Prefeitura Rosário

Cargo: áreas administrativa, saúde, GCM, enfermagem, controle, serviço social, farmácia, odontologia, contabilidade, engenharia, educação, fiscal, fisioterapia, nutrição, psicologia, PGM, jurídica e psicologia

Vagas: 231

Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior

Estado: Maranhão

Remuneração: R$ 1.302 a R$ 8.791,85

Inscrições: até 11 de março

Mais informações neste link

Prefeitura Cajapió

Cargo: áreas administrativa, jurídica, saúde, serviço social, odontologia, contabilidade,

enfermagem, farmácia, fiscal, nutrição, educação e psicologia

Vagas: 138 + 13 cadastro de reserva

Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior

Estado: Maranhão

Remuneração: R$ 1.412 a R$ 8.167,12

Inscrições: até 18 de fevereiro

Mais informações neste link

Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza

Cargo: auxiliar de farmácia, auxiliar de prótese dentária, condutor socorrista, técnico em análises clínicas, técnico em enfermagem, técnico em massoterapia, técnico em prótese dentária, técnico em radiologia, técnico em segurança do trabalho, assistente social, cirurgião dentista, educador físico, enfermeiro, engenheiro clínico, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e médico de diversas especialidades

Vagas: 2.241

Escolaridade: níveis superior e médio

Estado: Ceará

Remuneração: R$ 1.065 a R$ 18.564

Inscrições: até 5 de março

Mais informações neste link

Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe

Cargo: analista administrativo, advogado e contador

Vagas: três + cadastro de reserva

Escolaridade: nível superior

Estado: Sergipe

Remuneração: R$ 2.714,80 a R$ 4.048,23

Inscrições: até 19 de fevereiro

Mais informações neste link

Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia

Cargo: médico fiscal e técnico de atividade de suporte

Vagas: 508

Escolaridade: Níveis médio e superior

Estado: Bahia

Remuneração: R$ 3.165,39 a R$ 7.238,64

Inscrições: até 7 de março

Mais informações neste link

Prefeitura de Mossoró

Cargo: Agente comunitário de saúde, assistente social, biólogo, biomédico, cirurgião dentista diversas áreas, educador físico, enfermeiro, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico diversas áreas, médico sanitarista, nutricionista, pedagogo, psicólogo, psicopedagogo, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico em podologia, técnico em raio-x, técnico em saúde bucal, técnico segurança do trabalho, terapeuta ocupacional e veterinário

Vagas: 112 + 560 cadastro de reserva

Escolaridade: níveis superior e médio

Estado: Rio Grande do Norte

Remuneração: R$ 1.527,88 a R$ 5.338,87

Inscrições: até 19 de fevereiro

Mais informações neste link

CONCURSOS NA REGIÃO CENTRO-OESTE

Câmara Municipal de Mundo Novo

Cargo: auxiliar de serviços gerais, agente administrativo, contador, controlador interno e procurador jurídico

Vagas: cinco + cadastro de reserva

Escolaridade: níveis superior, médio e fundamental

Estado: Mato Grosso do Sul

Remuneração: R$ 2.100 a R$ 5.500

Inscrições: até 27 de fevereiro

Mais informações neste link

Secretaria do Tesouro Nacional

Cargo: auditor federal de finanças e controle

Vagas: 40

Escolaridade: nível superior

Estado: Distrito Federal

Remuneração: R$ 20.924,80

Inscrições: até 4 de março

Mais informações neste link

Prefeitura Buriti Alegre

Cargo: agente comunitário de saúde

Vagas: 107 + 324 cadastro de reserva

Escolaridade: níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior

Estado: Goiás

Remuneração: R$ 1.497,58 a R$ 4.171,83

Inscrições: a partir de 21 de fevereiro

Mais informações neste link

Prefeitura Bonfinópolis

Cargo: agente de saúde, agente educacional, analista administrativo, assistente de patrimônio, assistente social, educador físico, eletricista, enfermeiro, farmacêutico, fiscal de obras, fiscal de tributos, fisioterapeuta, monitor do transporte escolar, motorista, nutricionista, operador de máquinas pesadas, pedreiro, professor, psicólogo, técnico ambiental, técnico de enfermagem, técnico em saúde bucal, técnico em radiologia, zelador de cemitério e auxiliar legislativo

Vagas: 115 + 336 cadastro de reserva

Escolaridade: níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior

Estado: Goiás

Remuneração: R$ 1.320 a R$ 4.335,20

Inscrições: até 13 de março

Mais informações neste link

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

Cargo: especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico

Vagas: 40

Escolaridade: nível superior

Estado: Distrito Federal

Remuneração: R$ 16.413,35

Inscrições: até 21 de fevereiro

Mais informações neste link

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Cargo: técnico-administrativo em educação

Vagas: 35

Escolaridade: níveis médio e superior

Estado: Mato Grosso do Sul

Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 9.113,85

Inscrições: até 11 de março

Mais informações neste link

Fundação Serviço de Saúde do Mato Grosso do Sul

Cargo: auxiliar de serviços hospitalares

Vagas: 20

Escolaridade: nível fundamental

Estado: Mato Grosso do Sul

Remuneração: R$ 2.254,70 a R$ 6.313,15

Inscrições: até 15 de março

Mais informações neste link

Fundação Serviço de Saúde do Mato Grosso do Sul

Cargo: psicólogo, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, biomédico, enfermeiro, engenheiro clínico, nutricionista, fonoaudiólogo, assistente social e fisioterapeuta e médicos de diversas especialidades

Vagas: 119

Escolaridade: nível superior

Estado: Mato Grosso do Sul

Remuneração: R$ 2.254,70 a R$ 6.313,15

Inscrições: até 15 de março

Mais informações neste link

Fundação Serviço de Saúde do Mato Grosso do Sul

Cargo: costureiro e agente condutor de veículos, agente de serviços hospitalares, agente de farmácia, técnico em radiologia, técnico de laboratório e técnico de enfermagem

Vagas: 140

Escolaridade: níveis médio e técnico

Estado: Mato Grosso do Sul

Remuneração: R$ 2.254,70 a R$ 6.313,15

Inscrições: até 15 de março

Mais informações neste link

CONCURSOS NA REGIÃO SUL

Universidade Federal de Pelotas

Cargo: assistente social, auditor, biólogo, contador, engenheiro químico, anestesiologista, médico da família e comunidade, psiquiatra, reumatologista, médico veterinário, pedagogo, psicopedagogo, técnico de laboratório, técnico em contabilidade e técnico em radiologia

Vagas: 20

Escolaridade: Níveis técnico e superior

Estado: Rio Grande do Sul

stado: Rio Grande do Sul Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 9.113,84

Inscrições: até 26 de fevereiro

Mais informações neste link

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Paraná

Cargo:

Vagas: 253

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Estado: Paraná

Remuneração: R$ 4.231,60 e R$ 7.616,88

Inscrições: até 19 de fevereiro

Mais informações neste link

