Disney tem pressa em conquistar gerações Alpha, Z e Y ao investir US$ 1,5 bi na Epic Games, dona do Fortnite

Reuters

Em 2017, a Epic Games estava entre uma série de empresas selecionadas para participar do programa Accelerator, da Walt Disney, onde o fundador da empresa de jogos tinha a ambição de incorporar os personagens da gigante do entretenimento em seu playground digital.

Agora, a Disney está fazendo uma aposta muito maior que tornará isso possível.

O presidente-executivo da Disney, Bob Iger, anunciou na quarta-feira (7) um investimento de US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 7,5 bilhões) com o objetivo de permitir que os consumidores interajam com histórias e personagens da Disney, Marvel, Pixar e Star Wars no Fortnite, da Epic, onde 100 milhões de jogadores se reúnem todos os meses.

Foi um reconhecimento da quantidade de tempo de lazer que a Geração Alpha, a Geração Z e a Geração Y dedicam aos videogames.

Uma tela mostra o logotipo e um símbolo de ticker para a Walt Disney Company no piso da Bolsa de Valores de Nova York - Brendan McDermid/REUTERS

"Em termos de tempo total de tela em videogames, foi impressionante para mim -- igual ao que eles gastam com TV e filmes", disse Iger durante uma ligação com analistas e investidores após a divulgação dos resultados trimestrais. "E a conclusão a que cheguei foi que temos que estar lá. E temos que estar lá o mais rápido possível de uma forma muito convincente."

O presidente-executivo da Epic, Tim Sweeney, há muito tempo imaginava personagens da Disney povoando o playground digital do Fortnite, de acordo com dois ex-executivos.

"A Disney foi uma das primeiras empresas a acreditar no potencial de unir seus mundos aos nossos no Fortnite", disse Sweeney em um comunicado, acrescentando que a Disney usa a ferramenta de criação de gráficos 3D em tempo real da Epic, a Unreal Engine.

Outras empresas, como a Lego, também estabeleceram parcerias com a Epic.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O analista do setor de jogos Michael Pachter, da Wedbush, disse que a Disney fracassou várias vezes em desenvolver seus próprios jogos internamente. A empresa teve dificuldades para ganhar dinheiro até mesmo com títulos populares como "Disney Infinity", disse ele, referindo-se a um jogo que incorporava uma ampla coleção de personagens da Disney.

Desde que mudou para um modelo de negócios de licenciamento em 2016, nove franquias de jogos da Disney, incluindo Spider-Man e Kingdom Hearts, geraram mais de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) em receita, disse a Disney.

Pachter chamou o investimento da Disney na Epic Games de "uma ação estratégica realmente inteligente" que é consistente com a abordagem da empresa de ampliar o reconhecimento da marca e proteger sua integridade.

O investimento da Walt Disney na Epic Games avalia a fabricante de jogos em US$ 22,5 bilhões (mais de R$ 112 bilhões), uma queda acentuada em relação ao valor da empresa há dois anos, informou o The Information na quinta-feira (8), citando uma pessoa familiarizada com o assunto.

O investimento de US$ 1,5 bilhão da Disney, divulgado durante uma teleconferência após a divulgação de seus resultados na quarta-feira, dará à gigante do entretenimento uma participação de 9% na Epic, de acordo com a reportagem.

O preço pago pela Disney está mais ou menos alinhado com o preço pelo qual fundos como Fidelity, T. Rowe Price e Blackrock marcaram suas participações na Epic recentemente, acrescentou a matéria.

A Epic, fabricante do popular jogo "Fortnite", foi avaliada em US$ 31,5 bilhões (R$ 157,5 bilhões) quando levantou fundos do Sony Group Corp e da holding familiar por trás do Lego Group em abril de 2022.

O acordo permitirá que as duas empresas criem um "enorme universo Disney", no qual os consumidores interagirão com personagens e histórias da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Avatar.

"Isso marca a maior entrada da Disney no mundo dos games e oferece oportunidades significativas de crescimento e expansão", disse o presidente-executivo Bob Iger.

A Disney e a Epic não responderam imediatamente aos pedidos de comentário da Reuters.