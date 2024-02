Divisão no conselho da Vale, filme sobre o caso GameStop, quiz da semana e o que importa no mercado

São Paulo

Indefinição na Vale continua

A reunião do conselho de administração da Vale desta quinta sobre a recondução ou não do atual presidente da companhia terminou sem consenso.



O governo Lula (PT) é um dos interessados em substituir o atual CEO, Eduardo Bartolomeu, e até tentou emplacar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega no cargo, mas desistiu após ouvir que o nome não teria votos suficientes.



Os repórteres Alexa Salomão e Nicola Pamplona apuraram que a reunião terminou com 6 votos pela recondução de Bartolomeu e 6 votos pela abertura de um processo de escolha para um novo nome. Houve uma abstenção.



Quem participa do colegiado e como foram os votos:



↳ 6 contra a recondução de Bartolomeu: 2 indicados pela Previ –o fundo de pensão dos empregados do Banco do Brasil; 1 representante do Bradesco; 1 indicado por trabalhadores da mineradora; 2 conselheiros independentes.



↳ 6 a favor da manutenção do atual CEO: 5 independentes e 1 representante da japonesa Mitsui.



↳ 1 abstenção, de Luis Henrique Guimarães. Ele é representante da Cosan, holding de Rubens Ometto que tem 5% da mineradora, e um dos cotados para a presidência.

Conforme a coluna Painel S.A., Ometto tentou emplacar Guimarães como uma solução alternativa ao impasse no conselho, mas só teve apoio da Mitsui.

E agora? A Vale disse que o colegiado voltará a se reunir nos próximos dias em busca de um consenso.



Caso não decida pela recondução de Bartolomeu, o estatuto prevê a contratação de empresa de padrão internacional, reconhecida por sua expertise na seleção de executivos globais, para elaborar essa lista.



O atual CEO poderia disputar com os indicados.

Procura-se um amor; recompensa: US$ 100 mil

Mati Roy, um americano que hoje trabalha na OpenAI, decidiu fazer em 2021 uma espécie de experimento social ao postar seu perfil de namoro em redes sociais e incentivar as pessoas a compartilhá-lo.



A recompensa para quem o apresentasse a uma mulher com filho para dividir a parentalidade: US$ 2.000 (R$ 9.940). A história foi contada nesta reportagem do jornal americano New York Times.



Anatoliy Zaslavskiy, amigo de Roy, gostou tanto da ideia que decidiu oferecer sua própria recompensa de namoro: US$ 100 mil (R$ 497 mil) que seriam pagos ao longo de quatro anos.



Entenda: o que os dois jovens americanos fizeram pode parecer bem estranho, mas existem "profissionais" em encontrar um parceiro ideal –os casamenteiros.

São pessoas que costumam receber mensalidades com uma taxa de sucesso –em vez de comissões, por exemplo.

O interessado paga para ter acesso à rede de contatos e à expertise do casamenteiro. Se tiver sucesso, há um valor adicional.

Para os melhores do ramo, a mensalidade pode variar de US$ 10.000 (R$ 49.700) a US$ 75.000 (R$ 372.750) por mês, por três a seis meses, com uma taxa de sucesso de US$ 50.000 (R$ 248.500) a US$ 1 milhão (R$ 4,97 milhões).

Dois anos depois, como estão os status de relacionamento dos dois amigos americanos?



↳ Anatoliy Zaslavskiy recebeu cinco recomendações, mas não teve nenhum encontro. Hoje ele está namorando, mas diz ser adepto do poliamor e mantém a recompensa de US$ 100 mil para quem o apresentar ao parceiro principal de longo prazo.



↳ Mati Roy teve um pouco mais de sorte. Foi apresentado a 27 pessoas e chegou a ter um encontro, mas o que deu certo foi o compartilhamento do seu perfil por uma amiga e que acabou atraindo uma série de críticas.

Foi a resposta de Roy a essas críticas que chamou a atenção de Carissa Cassiel.

Os dois passaram a se encontrar e se casaram em abril do ano passado. Eles moram com um filho de Cassiel de um relacionamento anterior.

Como o relacionamento já dura mais de 18 meses, US$ 1.500 da recompensa foram pagos à amiga de Roy e Cassiel. Ela pretende doar o valor.

