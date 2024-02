EUA devem diminuir exigência de produção de carros elétricos até 2030

Washington | Reuters

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve flexibilizar os requisitos anuais propostos até 2030 de seu amplo plano para reduzir agressivamente as emissões de gases de escapamento e aumentar as vendas de veículos elétricos, disseram duas fontes à Reuters no domingo (18).

Os fabricantes de automóveis e a United Auto Workers (UAW) pediram ao governo Biden que diminuísse o aumento proposto nas vendas de veículos elétricos. Eles afirmam que a tecnologia desses veículos ainda é muito cara para muitos consumidores norte-americanos e que é necessário mais tempo para desenvolver a infraestrutura de carregamento de bateria.

Exigência para produção de carros elétricos atingir 60% do mercado até 2030 deve ser revista pelo governo dos Estados Unidos - Mario Tama - 16.jan.2024 / AFP

Em abril de 2023, a EPA (Agência de Proteção Ambiental, na sigla em inglês) propôs exigir uma redução de 56% nas emissões de veículos novos até 2032. De acordo com essa proposta, que abrangia o período de 2027 a 2032, as montadoras deveriam ter como meta que os veículos elétricos constituíssem 60% de sua produção de veículos novos até 2030 e 67% até 2032 para atender aos requisitos mais rigorosos de emissões.

Sob a regulamentação final revisada, que deverá ser divulgada no próximo mês, a EPA reduzirá o ritmo de suas exigências de emissões anuais propostas até 2030. Espera-se que o novo ritmo faça com que os veículos elétricos representem menos de 60% do total de veículos produzidos até 2030, disseram as fontes.

O UAW, que apoiou Biden à reeleição em janeiro, mesmo quando o republicano Donald Trump argumenta que as regras de Biden ameaçam os empregos no setor automotivo, diz que a proposta da EPA deve ser revisada para aumentar o rigor "mais gradualmente" e ocorrer em um "período maior de tempo".

A AAI (Alliance for Automotive Innovation), um grupo comercial que representa General Motors, Ford, Stellantis, Toyota, Volkswagen e outras montadoras, chamou a proposta inicial da EPA no ano passado de "não razoável nem alcançável" e pediu a "adoção de requisitos para 40 a 50% em 2030". Os veículos elétricos representaram cerca de 8% das vendas em 2023.

Um porta-voz da EPA disse que a proposta permanece sob revisão e que planeja finalizar uma regra que seja "prontamente alcançável, garanta reduções na poluição perigosa do ar e do clima e assegure benefícios econômicos".

O assessor climático da Casa Branca, Ali Zaidi, que conversou com as montadoras sobre as regras de escapamento, disse em um comunicado no domingo que os Estados Unidos estão "aproveitando o poder de investimentos e padrões inteligentes para garantir que os trabalhadores dos EUA liderem, e não sigam, o setor automotivo global".

Espera-se que a EPA também trate de outras preocupações levantadas pelas montadoras, incluindo uma proposta para reduzir drasticamente o material particulado dos veículos movidos a gasolina, o que, segundo o setor, exigiria efetivamente filtros de partículas de gasolina em todos os veículos movidos a gasolina.