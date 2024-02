Projeto eleva imposto sobre herança e doação acima de R$ 3,36 milhões em São Paulo

São Paulo

O imposto sobre heranças e doações no estado de São Paulo pode se tornar progressivo, caso seja aprovado um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Donato (PT) que altera as alíquotas desse tributo.

Atualmente, o ITCMD (Imposto sobre a Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) possui alíquota única de 4% no estado. O deputado propõe alíquotas por faixas de valor de 2%, 4%, 6% e 8%.

Cálculos feitos pela Folha mostram que o imposto ficaria maior para quem tem mais de R$ 3,36 milhões para doar ou deixar como herança. Para valores menores que este, a alíquota efetiva será menor que a atual.

A proposta não altera as isenções já existentes (veja algumas no final do texto).

Cédulas de real - Gabriel Cabral/Folhapress

A possibilidade de transformar o ITCMD em um imposto progressivo —quanto maior o valor, maior a tributação— foi colocada na Constituição pela reforma tributária promulgada no ano passado. Por se tratar de um tributo estadual, cabe a cada estado definir se irá ou não alterar as alíquotas atuais, o que depende de aprovação das Assembleias Legislativas.

Na justificativa do projeto, o deputado diz que a mudança visa atender às alterações promovidas pela reforma tributária e alcançar uma maior justiça fiscal.

Segundo ele, a atual estrutura de alíquotas do ITCMD em São Paulo não reflete adequadamente a capacidade contributiva dos cidadãos.

"A fixação de uma alíquota única de 4% não leva em consideração as diferentes realidades patrimoniais existentes entre os contribuintes, resultando em uma carga tributária desproporcionalmente pesada para alguns e leve para outros", afirma.

"A introdução de alíquotas progressivas representa um avanço significativo para a equidade tributária, alinhando-se aos princípios de progressividade e capacidade contributiva."

Procurada, a Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) informou que está analisando o tema e o projeto de lei e que vai se manifestar oportunamente via Sistema de Acompanhamento Legislativo Estadual.

Leia também Blog Que Imposto é Esse

As novas alíquotas serão aplicadas sobre valores definidos com base na Ufesp (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), fixada em R$ 35,36 para 2024. O indicador tem seu valor atualizado anualmente, segundo a variação do Índice de Preços ao Consumidor da Fipe/USP.

Se aprovada neste ano, a mudança passaria a valer a partir de 2025, respeitado também o prazo de 90 dias da publicação da lei.

Em um tributo progressivo, as alíquotas são aplicadas após decomposição em faixas de valores totais dos bens e direitos transmitidos. Para cada uma das faixas, será aplicada uma alíquota diferente, como acontece atualmente com o Imposto de Renda da Pessoa Física, que também é progressivo.

Nova forma de cobrança

O imposto é calculado aplicando-se as seguintes alíquotas sobre as faixas do valor transmitido:

2% sobre a parcela igual ou inferior a 10 mil Ufesps (R$ 353,6 mil)

4% sobre a parcela acima de 10 mil e igual ou inferior a 85 mil Ufesps (R$ 3,006 milhões)

6% sobre a parcela acima de 85 mil e igual ou inferior a 280 mil Ufesps (R$ 9,901 milhões)

8% sobre a parcela que exceder 280 mil Ufesps

A apuração do imposto será efetuada mediante a decomposição em faixas de valores totais dos bens e direitos transmitidos, sendo que a cada uma das faixas será aplicada a respectiva alíquota.

Fonte: Alesp - Projeto de lei nº 7 /2024.

Devo antecipar doação?

O advogado Alessandro Fonseca, do escritório Mattos Filho, afirma que esse é o momento para o contribuinte organizar o patrimônio, de forma a se preparar para a possibilidade de antecipar a transmissão de alguns bens ainda dentro da alíquota atual, caso seja vantajoso.

Ele lembra que cada decisão depende da estrutura patrimonial da família e que essas transmissões precisam contar muitas vezes com cláusulas de usufruto, impenhorabilidade e reversão na doação de imóveis, além da questão da governança em participações societárias.

"Agora é uma hora de observação. O processo legislativo vai acontecer ao longo de 2024. A gente tem a segurança jurídica da anterioridade anual e nonagesimal. O que eu tenho falado para os clientes é, vamos observar e organizar o patrimônio", afirma.

"Eu preciso estar pronto para efetivamente fazer as movimentações de doação antes da vigência da alíquota nova para manter os 4% no que diz respeito ao estado de São Paulo."

Isenções

Atualmente, a lei paulista prevê isenção para doações de até 2.500 Ufesps (R$ 88,4 mil) por ano, do mesmo doador para o mesmo donatário. Caso o valor da transmissão no ano supere esse limite, o imposto se aplica sobre a soma de todas essas doações, inclusive das realizadas anteriormente.

As hipóteses de isenção também contemplam, por exemplo, depósitos bancários e aplicações financeiras de até 1.000 Ufesps (35.360), transmissão "causa mortis" de residência no valor de até 5.000 unidades fiscais (R$ 176,8 mil), quando os familiares beneficiados nele residam e não tenham outro imóvel, ou imóvel cujo valor não ultrapassar 2.500 Ufesps (R$ 88,4 mil), desde que seja o único transmitido.

A legislação atual já prevê isenção para templos de qualquer culto, partidos políticos, entidades sindicais de trabalhadores e instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. A reforma tributária aplicou o rol para todas as instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social, inclusive aquelas ligadas a entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos.