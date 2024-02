Receita encerra nesta quarta (28) leilão com celular, Transformers e pedalinho

São Paulo

A Receita Federal encerra nesta quarta-feira (28) o leilão de itens apreendidos no porto de Santos. No total, há cem lotes, com smartphones da Samsung e Xiaomi, carros, um pedalinho e uma fantasia de Bumblebee, um dos principais robôs da franquia Transformers.

O certame é online e os lances poderão ser feitos até as 21h. O leilão está previsto para ocorrer nesta sexta (29). Outras informações sobre o leilão e a lista de itens ofertados estão disponíveis neste link.

A Receita Federal recebe, a partir de quarta (21), propostas para o leilão de itens apreendidos no porto de Santos. - Antonio Molina - 04.jan.22/Folhapress

Os interessados devem acessar o serviço "Sistema de Leilão Eletrônico", pelo e-CAC (Centro Virtual de Atendimento), no site da Receita Federal. É preciso ter senha do portal Gov.br, nível prata ou ouro.

Após fazer o login, na barra "Localizar serviços", escreva "leilão" e aparecerá a opção "Participar de leilão eletrônico da Receita Federal".

Entre os lotes de celulares, os mais baratos são os da Samsung, com lances iniciais de R$ 450, contendo três smartphones Samsung Galaxy A03. Também há ofertas de lotes com celulares Xiaomi da linha Redmi.

Para fãs da Apple, o certame trouxe diversos produtos da fabricante do iPhone. Entre os Macbooks, há opções com lances iniciais de R$ 2.500 e lotes com kit de Macbook, Alexa e AirPod Pro com lances a partir de R$ 3.500.

Já entre os lotes de veículos, o leilão oferece um Chevrolet Onix prata modelo 2021, com lance inicial de R$ 40 mil e até uma carreta Facchini SRF 4CA 2022 a partir de R$ 353 mil. Há ainda um pedalinho da Pelican com lances iniciais de R$ 1.000.

O lote mais inusitado é da fantasia de Bumblebee, um dos robôs protagonistas da franquia Transformers, com direito a luzes de LED, a partir de R$ 1.000.

COMO PARTICIPAR DO LEILÃO?

Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão. Para isso, é preciso acessar o e-CAC e ter nível de autenticação ouro ou prata no portal Gov.br. Para consultar os demais lotes do leilão do porto de Santos, basta clicar neste link.

Os lotes estão distribuídos entre as cidades de Araraquara, Bauru, Campinas, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba e Taubaté.