Startup cria 'Transformers' real com 4,5 m de altura e que custa US$ 3 milhões; veja fotos

A Tsubame Industries desenvolveu um traje robótico de 4,5 metros de altura que se parece com o da popular série de animação japonesa Gundam, cujo funcionamento lembra os "Transformers", sucesso do cinema, e pode ser comprado por US$ 3 milhões (R$ 15,18 milhões).

Chamado de Archax, em homenagem ao dinossauro archaeopteryx, o traje tem monitores na cabine que recebem imagens de câmeras conectadas ao exterior para que o piloto possa manobrar os braços e as mãos do robô com ajuda de joysticks instalados no cockpit que fica dentro do tronco.

Robô de 4,5 de altura que vira veículo é exibido pela empresa Tsubame, no Japão - Issei Kato/Reuters

A máquina pesa 3,5 toneladas e será apresentada no Japan Mobility Show no final deste mês. O traje tem o "modo robô", na posição vertical, e um "modo veículo" no qual ele pode se deslocar a uma velocidade de até 10 km/h.

"O Japão é muito bom em animação, jogos, robôs e automóveis, então pensei que seria ótimo se eu pudesse criar um produto que reunisse todos esses elementos em um só", disse Ryo Yoshida, 25 anos, presidente-executivo da Tsubame Industries. "Eu queria criar algo que dissesse: 'Isso é o Japão'."

Yoshida planeja construir e vender cinco das máquinas para os fãs de robôs mais abastados, mas espera que o traje possa um dia ser usado para auxílio em desastres ou no setor espacial.