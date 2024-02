Taxação global faria ricos reconsiderarem mudar de país, diz ministro da Noruega

São Paulo

O Ministro das Finanças da Noruega, Trygve Vedum, está empolgado com o Brasil —é a primeira vez dele no país.

Em conversa com a Folha durante um intervalo das reuniões do G20, em São Paulo, ele apoiou a proposta do governo brasileiro de um imposto global para ricos e defendeu a tributação de seu país para empresas que exploram recursos naturais (em alguns casos, chegando a 78% de imposto sobre os dividendos).

Trygve Vedum, ministro das Finanças da Noruega em entrevista à Folha, em São Paulo - Zanone Fraissat/Folhapress



O que a Noruega tem a acrescentar ao G20?

É uma honra para nós que o Brasil nos tenha convidado e que também temos alguns objetivos em comum com o governo brasileiro. Um dos principais assuntos de hoje é a desigualdade e tivemos uma discussão com o Ministério da Fazenda ontem [terça-feira (27)] sobre o sistema de tributação.

A desigualdade na Noruega é bastante baixa, mas acredito que um dos principais objetivos para a presidência brasileira é como podemos ter uma tributação mais eficaz.

Haddad usou a palavra "super-ricos" quando fez seu discurso no evento do G20 hoje [nesta quarta-feira, 28]. E aí temos objetivos em comum porque é extremamente importante para o sistema de bem-estar nórdico que todos contribuam, inclusive os super-ricos.

O que a Noruega acha do plano do Haddad?

O pilar 2 [da OCDE, que impõe uma taxação mínima para as big techs] é uma vitória bastante grande e agora estamos trabalhando para ter a ratificação do pilar 1 [que trata dos direitos de tributação sobre os lucros de multinacionais entre os países]. Mas apoiamos o objetivo que o Haddad falou hoje.

Acho que é bastante importante que o governo brasileiro mostre um caminho. Mas acho que é um longo tempo de trabalho porque são interesses diferentes. Mas, para nós, como um país que tem um imposto sobre a riqueza, claro que apoiamos o objetivo político do seu governo.

Como é a taxação na Noruega?

É um pouco complexa. Mas, se você fizer de forma simples, é 1,1% da riqueza em impostos anuais. Mas você tem diferentes tipos de descontos.

Por exemplo, se você tem ações, paga apenas 80% dos valores. E, se você tem sua casa, por exemplo, então você tem um desconto muito grande, em torno de 90%. O sistema principal é que, se sua riqueza for cerca de 20 milhões [de coroas norueguesas, R$ 9,38 milhões], então você paga 1,1%. E abaixo de 20 milhões você paga 1%.

Qual é o risco de se ter um imposto?

Na Noruega, alguns bilionários foram embora. Muitas pessoas foram para a Suíça, isso é verdade. Essa é a principal razão também para trabalhar por essa tributação global, porque então você tem a oportunidade de se livrar de uma conta de impostos.

A Noruega é um país do sistema de bem-estar [social] e é uma das sociedades mais fáceis do mundo para se enriquecer. Mas então você também tem de pagar sua contribuição de volta para a sociedade quando tem essa grande riqueza. E esse é o objetivo do nosso governo.

Com uma taxação global, seria menos atrativo se mudar por causa do imposto de riqueza.

O sr. chegou a sugerir à equipe do Haddad que cobre mais impostos de quem explora o meio ambiente. Como isso funciona na Noruega?

Posso falar por uma hora se você quiser, mas vou tentar ser breve. Petróleo e gás, por exemplo, têm um valor extremamente alto, então, é claro que se você tem uma empresa que está investindo em petróleo e gás, ela deve ter um dividendo ordinário.

Parte dele deve ser compartilhado com o Estado, então, por exemplo, para a indústria de petróleo e gás na Noruega, o nível de imposto é de 78%, mas você pode deduzir o investimento dos seus impostos. Portanto, se você paga 78% de imposto, quando você investe, recebe 78% de volta no próximo ano.

Portanto, é bastante favorável ao investimento. Mas também temos essa tributação sobre a energia hidrelétrica, porque é um grande recurso natural, especialmente nas montanhas e na parte oeste da Noruega. A partir deste ano, teremos uma tributação de 47% em relação à energia eólica em terra.

Especialmente quando se trata de energia eólica e hidrelétrica, os municípios também recebem sua parte dos valores. Porque sempre há um grande debate.

Por exemplo, se você vai ter energia eólica, as pessoas frequentemente são contra. Mas é mais fácil ter os municípios ao seu lado quando eles têm uma parte do valor.

Se fizermos isso no Brasil, alguns dirão que os investimentos irão para outro país…

Esse é o ponto principal. Os recursos naturais estão, por exemplo, no Brasil. Então eles não podem mover os recursos naturais. Eles não podem mover as cachoeiras. Então esse é um dos principais pontos aqui.

Não é possível mover, por exemplo, os fiordes noruegueses. Você pode usar meu fiorde, mas então você deve retribuir à sociedade. É um modelo bastante bom, mas é um modelo bastante radical. Na Noruega usamos esse modelo há cerca de 100 anos.

Raio X

Trygve Vedu, 45

Parlamentar desde 2005, foi ministro da Agricultura entre 2012 e 2013. É ministro das Finanças da Noruega desde 2021 e filiado ao Partido do Centro