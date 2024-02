Telenor inaugura estação de telefonia móvel na parte mais extrema da Antártida

Oslo | Reuters

A norueguesa Telenor informou nesta segunda-feira (5) que inaugurou a estação base de telefonia móvel mais ao sul do mundo na Antártida, levando pela primeira vez serviços regulares de telefonia a um canto do continente gelado.

O novo serviço 4G que cobre a remota estação de pesquisa Troll e seus arredores aumentará a segurança dos cientistas e da equipe e permitirá o uso de dispositivos que coletam e carregam informações em tempo real, informou o grupo.

A estação Troll, parte do Instituto Polar Norueguês, conta com uma equipe durante todo o ano, realizando pesquisas e coletando dados que vão desde o estudo das geleiras e da geologia até o tempo, o clima e a radiação.

Pinguins são vistos no topo de um iceberg, em região da Antártida sob investigação de cientistas sobre crise climática - Natalie Thomar/Reuters

O novo serviço complementa o recente estabelecimento pela Telenor das torres de telefonia móvel mais setentrionais do planeta no assentamento Ny-Aalesund, no arquipélago ártico de Svalbard, disse o executivo da Telenorn Christian Skottun cuja unidade construiu ambas as instalações.

"Isso abre novas possibilidades para a coleta de dados de sensores em um ambiente de clima severo", disse Skottun à Reuters.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Embora a tecnologia de telefonia móvel utilizada seja a mesma de outros locais, foram tomadas medidas especiais para proteger o equipamento de ventos de alta velocidade e baixas temperaturas, acrescentou.