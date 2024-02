Carregamento sem fio vira esperança para uso em massa de veículos elétricos

Financial Times

A uma hora de carro ao sul de Estugarda, na Alemanha, fica um trecho modesto de estrada que pode representar o futuro do carregamento de veículos elétricos.

Essa faixa de um quilômetro na cidade alemã de Balingen sediou o primeiro teste público mundial de "carregamento sem fio". Seu objetivo foi mostrar que uma tecnologia há muito considerada ambiciosa e futurista pode agora funcionar no mundo real.

Mustang Mach é recarregado em tomada lenta no Morumbi Shopping, na zona sul de São Paulo - Folhapress

Vários fabricantes de automóveis, incluindo a BMW, já oferecem veículos com equipamentos que permitem recarregar enquanto estacionados. No entanto, o potencial para recarregar baterias durante a condução —conhecido como carregamento dinâmico— tem amplas implicações para a indústria.

A principal delas é a redução do tamanho das baterias necessárias nos veículos para evitar a temida "ansiedade de alcance", que continua sendo uma das maiores barreiras para o uso em massa de veículos elétricos.

Fabricantes de automóveis e grupos de lobby da indústria têm alertado que há poucos pontos de carregamento sendo instalados para atender ao número esperado de veículos elétricos nas estradas. Eles também expressaram preocupação com uma possível escassez de materiais de bateria até, ou pouco depois, meados da década.

No entanto, analistas acreditam que o carregamento dinâmico —que permite que os veículos carreguem baterias muito menores— possibilitaria o uso de recursos limitados em mais veículos.

"O objetivo deste projeto não é apenas abrir o carregamento sem fio para o público na Alemanha", diz Andreas Wendt, CEO da Electreon, uma empresa israelense que fornece o sistema de carregamento. "Outros aspectos significativos incluem o desenvolvimento e uso de uma ferramenta que ajudará os planejadores de transporte público a determinar onde instalar a infraestrutura indutiva para uma cidade ou região específica."

Os primeiros testes mostram "quão eficaz, seguro e fácil de implantar é o carregamento dinâmico sem fio", acrescenta Wendt. "Esperamos que este seja o início de muitos projetos em estradas públicas e privadas na Alemanha."

À medida que os fabricantes de veículos aumentam a produção de modelos de bateria para cumprir regulamentações de emissões mais rigorosas, o carregamento dinâmico, se comprovado eficaz em termos de escala e custo, oferece uma solução para a falta de pontos de carregamento estáticos.

"Um sistema de carregamento sem fio na estrada será revolucionário para os veículos elétricos, potencialmente estendendo a carga da bateria sem a necessidade de parar e conectar", argumenta Michele Mueller, do Departamento de Transporte de Michigan, que também está testando a tecnologia.

Mas ainda há obstáculos para a tecnologia superar antes de ser comprovada.

As peças precisam ser interoperáveis, permitindo que modelos de veículos concorrentes carreguem no mesmo sistema para evitar a duplicação da tecnologia. A instalação de equipamentos de carregamento no chão, por outro lado, pode ser cara.

Em seguida, há o desafio mais amplo de fazer com que os operadores de rodovias coordenem com as redes de energia e a indústria automotiva em geral.

Michael Hurwitz, especialista em mobilidade futura na consultoria PA Consulting, sugere que a melhor chance para a tecnologia é tê-la "integrada à forma como construímos e mantemos estradas, tanto comercial quanto operacionalmente —se alguma rodovia for fazê-la funcionar, são corredores de carga intensamente utilizados."

No entanto, a necessidade de uma conexão de eletricidade em alta velocidade pode tornar difícil a implementação generalizada de carregamento em movimento.

Hurwitz foi anteriormente chefe de inovação no Transport for London, o órgão do governo local responsável pela maior parte da rede de transporte na capital do Reino Unido.

Quando a FirstBus, a segunda maior operadora regional de ônibus do Reino Unido, que está em processo de eletrificação de sua frota, considerou o carregamento sem fio, concluiu que o projeto era muito caro, devido à necessidade de fornecer energia para muitas de suas paradas de ônibus rurais.

"Tudo se resume ao fornecimento de energia", diz Garry Birmingham, diretor de descarbonização da FirstBus. "Algumas paradas de ônibus nem sequer têm uma luz." A empresa recebeu uma cotação de 70 mil libras (mais de R$ 437,1 mil) para cada equipamento de carregamento no chão.

Mesmo assim, espera-se que a tecnologia faça algumas incursões nesta década. O grupo de pesquisa de tecnologia IDTechEx prevê que haverá cerca de 700 mil veículos com carregamento sem fio em propriedade de motoristas de carros premium em 2032, "devido à conveniência adicional de não precisar conectar".

Espera-se que cerca de 180 mil desses sejam vans de entrega elétricas, pois "o espaço limitado em depósitos exigirá soluções sem fio não intrusivas para que as vans possam ser carregadas e abastecidas com cargas ao mesmo tempo." O IDTechEx também afirma: "Ônibus de trânsito também são bons candidatos para o uso do carregamento sem fio, mas têm um volume unitário muito menor."

Os fabricantes de automóveis já estão testando a tecnologia. A Stellantis, proprietária da Fiat, tem testado o carregamento dinâmico em uma pista privada desde 2021, enquanto a Volvo Cars anunciou em 2022 o teste de carregamento sem fio em seus modelos elétricos XC40.

Mats Moberg, que era chefe de pesquisa e desenvolvimento da Volvo na época do anúncio, disse: "Testar novas tecnologias de carregamento junto com parceiros selecionados é uma boa maneira de avaliar opções de carregamento alternativas para nossos futuros carros."