Tribunal da Rússia ordena prisão de porta-voz da Meta por supostos atos de terrorismo

Um tribunal de Moscou disse nesta segunda-feira (12) que ordenou a prisão à revelia do porta-voz da Meta, Andy Stone, por dois meses, enquanto aguarda o julgamento de uma série de acusações relacionadas a terrorismo.

A Meta não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters, e Stone se recusou a comentar.

A Rússia tem se tornado cada vez mais hostil em relação à Meta, dona do Facebook, Instagram e Threads, desde que a guerra com a Ucrânia começou, em fevereiro de 2022. As principais redes sociais da companhia foram banidas logo após o início do conflito, e a Meta foi posteriormente considerada culpada por promover "atividades extremistas" na Rússia.

Stone foi colocado em listas de procurados, tanto na Rússia quanto internacionalmente - AFP

O Ministério do Interior do país abriu uma investigação criminal sobre Stone no final do ano passado, sem divulgar acusações específicas.

De acordo com o Tribunal Distrital de Basmanny, em Moscou, Stone é acusado de "promoção de atividades terroristas, apelos públicos a atividades terroristas, justificativa pública de terrorismo ou propaganda de terrorismo e apelos públicos a atividades extremistas".

O tribunal também disse que Stone foi colocado em listas de procurados, tanto na Rússia, como internacionalmente.