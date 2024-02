Utilitários esportivos entram na mira de Paris, em batalha da Europa contra carros grandes

Paris e Londres | Financial Times

Quando os parisienses decidirem no próximo domingo se devem punir os proprietários de utilitários esportivos (SUVs) com taxas de estacionamento mais altas, os líderes da capital francesa esperam que o resultado não apenas inspire cidades em toda a Europa, caso o referendo seja aprovado. Eles querem enviar um sinal às empresas que fabricam esses veículos também.

"Nosso objetivo é enviar uma mensagem muito forte aos fabricantes de automóveis —eles não deveriam estar fabricando esse tipo de carro que deveria ser completamente proibido", disse David Belliard, um dos vice-prefeitos de Paris responsável pelo transporte.

Morador de país dirige veículo utilitário no Centro de Paris, à frente da Torre Eiffel - Nancy Wangue Moussissa/AFP

Um político do partido verde na coalizão governante da prefeita socialista Anne Hidalgo, Belliard instigou uma proibição semelhante no ano passado dos operadores de patinetes elétricos nas ruas da cidade com um referendo semelhante.

Embora Paris tenha implementado algumas das restrições de carro mais rigorosas da Europa nos últimos anos, desta vez não tinha os meios legais para proibir os veículos superdimensionados das estradas.

Em vez disso, os parisienses estão votando para aumentar os custos de estacionamento, o que poderia resultar em taxas triplicando para até €18 por hora em partes do centro da cidade. A votação ocorre em meio a um crescente debate sobre o papel dos carros nas cidades, o que pode se tornar um problema para os fabricantes.

Essa tensão se concentrou nos veículos utilitários esportivos 4x4 imaginados para terrenos acidentados e antes restritos a agricultores e guardas florestais, que agora estão dominando as estradas europeias.

As vendas em 28 países europeus, incluindo o Reino Unido, aumentaram de um em cada cinco carros em 2014 para mais da metade no ano passado, de acordo com dados do grupo de dados Jato Dynamics. Em alguns países, a dominação tem sido impressionante: na Croácia, as vendas aumentaram de 12% do total para quase 60% em uma década.

Grupos ambientalistas, assim como políticos como Belliard, argumentam que os SUVs combinam vários problemas nas cidades.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Os carros sedentos por combustível emitem mais carbono e poluição no ar do que os veículos regulares, ocupam mais espaço nas estradas e representam um risco maior para pedestres e ciclistas em acidentes. Até mesmo os modelos elétricos que estão substituindo as versões a combustão de hoje são criticados como desnecessariamente grandes e mais poluentes devido às suas baterias maiores.

Os fabricantes de automóveis, para quem os SUVs estão aumentando os lucros e comandando margens maiores do que carros menores, dizem que isso é o que os consumidores querem.

"Tenho um profundo respeito pelo estilo de vida dos meus clientes", disse Carlos Tavares, presidente da Stellantis, fabricante dos carros Peugeot e Citroën da França, bem como da Jeep dos EUA, quando questionado sobre o impulso de Paris.

Os utilitários esportivos modernos, que são melhor projetados do que os modelos antigos, agora em grande parte substituíram as minivans que algumas famílias costumavam comprar no mercado.

"Os clientes gostam de SUVs por causa das posições de direção mais altas e da versatilidade que eles oferecem", disse Mike Hawes, chefe da Society of Motor Manufacturers and Traders, que representa a indústria automobilística do Reino Unido.

Paris não seria a primeira cidade a impor taxas mais altas para SUVs. A terceira maior cidade da França, Lyon, já introduziu cobranças mais altas.

Vários distritos de Londres, incluindo Greenwich, Lambeth e a City of London, têm estacionamento com base na faixa de imposto dos veículos, o que garante cobranças mais altas para modelos maiores ou mais poluentes, e Tübingen, na Alemanha, e partes de Montreal, no Canadá, têm cobranças de estacionamento com base no peso.

Mas a capital francesa é vista como uma espécie de ditadora de tendências em mobilidade. Ela implantou rapidamente ciclovias desde a pandemia de Covid-19, introduziu zonas de baixa emissão, transformou grandes avenidas em áreas para pedestres e planeja proibir carros a diesel a partir de 2025.

"O que acontece em Paris não ficará em Paris", alertou Jens Müller, diretor adjunto da Campanha Clean Cities na Transport & Environment, um grupo de lobby ambiental. Ele acrescentou que isso enviaria um "sinal forte para que outros sigam".

As taxas mais altas variariam por arrondissement (regiões administrativas parisienses) e não se aplicariam aos parisienses que possuem permissões de estacionamento em suas imediações. Mas os proprietários de carros com peso superior a 1,6 toneladas seriam afetados em diferentes graus se saíssem de seus bairros.

A participação dos eleitores pode acabar sendo pequena.

Mas as pesquisas mostraram que cerca de 60% dos parisienses são a favor das taxas mais altas.

Parte do que tem indignado os ativistas anti-SUV é a promoção em torno dos veículos.

"Eles nos são apresentados em anúncios no cinema, em revistas, com essa ideia de uma promessa de liberdade", disse Belliard. No entanto, os consumidores estão se tornando mais conscientes da diferença entre imagem e realidade, e "sua imagem está piorando", acrescentou. "Espero que isso seja refletido nas urnas".

No final do ano passado, o regulador de publicidade do Reino Unido decidiu que um anúncio da Toyota que mostrava caminhonetes Hilux atravessando um leito de rio poderia ser proibido, afirmando que não mostrava "nenhum respeito pelo impacto ambiental desse tipo de condução".

Os ativistas argumentam que os consumidores foram enganados ao pensar que precisam de uma máquina de duas toneladas para fazer compras ou levar as crianças para a escola.

Também há uma questão de tamanho, com os SUVs aumentando em média 1cm a cada dois anos, de acordo com a Transport & Environment. As regras da UE permitem que os utilitários esportivos e outros carros sejam tão largos quanto um ônibus.

Se alguma coisa, no entanto, as montadoras estão se fortalecendo. Nos EUA, a Chrysler foi a primeira empresa a eliminar gradualmente os carros tradicionais de suas marcas, fabricando apenas SUVs, "crossovers" e picapes. Ford e General Motors seguiram o exemplo desde então.

Na Europa, as montadoras estão fabricando até mesmo carros não-SUV que imitam seus primos de altura elevada: a VW aumentou a altura de direção do último modelo do Golf, enquanto a Ford eliminou o pequeno Fiesta, mas continuou vendendo o Puma, uma versão semelhante que é mais elevada.

Os defensores dos carros dizem que os SUVs são um dos maiores segmentos de inovação elétrica.

O carro mais vendido do mundo no ano passado foi o SUV compacto elétrico Tesla Model Y, que ultrapassou o RAV4 da Toyota, outro SUV compacto.

"Na minha opinião, essa futura penalização é mais política do que factual", disse Felipe Munoz, analista do grupo de dados Jato Dynamics. "Quando falamos em emissões, o maior progresso em termos de redução veio do segmento de SUVs, pois é o que recebeu mais modelos elétricos nos últimos anos."

Para os executivos de automóveis, o resultado da votação em Paris pode não ser uma preocupação imediata em termos de perda de impulso nas vendas, embora seja mais um sinal de que as atitudes políticas estão mudando rapidamente em relação aos carros, aumentando a incerteza sobre seus planos de longo prazo.

Tavares, da Stellantis, adotou um tom desafiador, mostrando que os SUVs não estão prestes a desaparecer.

"Se a França não quer SUVs, tudo bem", disse Tavares, acrescentando que existem outros modelos de carros espaçosos, mas menores, que os consumidores também podem escolher. "Vou vender sedãs e hatchbacks para eles e SUVs para outros mercados."