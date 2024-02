Veja cotação do dólar nesta segunda (5)

São Paulo | Reuters

O dólar subia frente ao real nesta segunda-feira (5), com investidores repercutindo novas falas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, minimizando as chances de cortes iminentes de juros nos Estados Unidos.

Às 9h55 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,40%, a 4,9858 reais na venda.

A bolsa paulista, por sua vez, abriu com viés negativo, em meio ao avanço dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e à queda do minério de ferro na China. Às 10h01, o Ibovespa caía 0,02%, a 127.158,09 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 14 de fevereiro, cedia 0,19%.

Mulher tira foto do painel eletrônico do mercado acionário paulista, na sede da B3 - Amanda Perobelli/Reuters

O noticiário corporativo brasileiro também ocupava as atenções, com Arezzo e Grupo Soma anunciando acordo para formar uma empresa com faturamento de 12 bilhões de reais, enquanto a temporada da balanços destacava BTG Pactual e BB Seguridade.

Na B3, às 9h55 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,25%, a 4,9965 reais.

Powell disse no domingo ao programa "60 Minutes" da CBS que o Federal Reserve deve ser "prudente" ao decidir quando reduzir sua taxa básica de juros, uma vez que a economia forte permite às autoridades do banco central dos Estados Unidos tempo para criar confiança de que a inflação continuará caindo.

"Investidores ainda refletindo o 'payroll' surpreendente de sexta e a fala de Powell ontem, de que o início dos cortes de juros não deve acontecer em março, o que leva à nova disparada das taxas de juros e a alta dos juros beneficia o dólar", disse Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos.

Na última sexta-feira, dados mostraram que a economia norte-americana abriu 353 mil vagas de trabalho no mês passado, superando todas as expectativas: a mediana das projeções dos economistas consultados pela Reuters previa abertura de 180 mil postos de trabalho em janeiro, com as projeções variando de 120 mil a 290 mil.

Na esteira desses dados e dos comentários de Powell, probabilidades implícitas em contratos de juros futuros dos EUA passaram a mostrar apenas 15,5% de chance de um corte de taxa pelo Fed em março —cenário que, no final do ano passado, era visto como praticamente garantido.

Quanto mais tarde o Fed começar a reduzir os juros, mais o dólar tende a se beneficiar, já que investimentos de renda fixa denominados na moeda ficam mais atraentes em termos de rentabilidade. Ao mesmo tempo, sinais de resiliência da economia –como o robusto relatório de empregos de sexta— são argumentos a favor da visão de que o banco central dos EUA não encerrou sua luta contra a inflação e precisa esperar antes de afrouxar a política monetária.

O índice do dólar —que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas— subia 0,27%, a 104,320.

No Brasil, o foco de investidores deve se voltar para a agenda do Congresso Nacional ao longo dos próximos dias, já que os parlamentares retomam suas atividades nesta segunda-feira após recesso.

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse nesta segunda-feira, em entrevista à GloboNews, que o governo está disposto a discutir a reoneração da folha de pagamentos de 17 setores por projeto de lei, em meio a uma disputa entre a equipe econômica e o Legislativo sobre o tema.

A semana trará ainda a ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central e os dados de janeiro do IPCA.

Na última sessão, na sexta-feira, o dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9661 reais na venda, em alta de 1,04%.