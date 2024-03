Amazon planeja investir US$ 150 bilhões em data centers para suprir demanda de IA

Nova York | Bloomberg

A Amazon. planeja gastar quase US$ 150 bilhões nos próximos 15 anos em data centers para aumentar sua capacidade de lidar com o aumento na demanda por aplicativos de inteligência artificial e outros serviços digitais.

A farra de gastos é uma demonstração de força, já que a empresa busca manter sua posição no mercado de serviços em nuvem, onde detém cerca do dobro da participação do segundo colocado, a Microsoft Corp.

O crescimento das vendas na Amazon Web Services desacelerou para uma mínima recorde no ano passado, à medida que os clientes empresariais reduziram custos e adiaram projetos de modernização. Agora, os gastos estão começando a aumentar novamente, e a Amazon está ansiosa para garantir terrenos e eletricidade para suas instalações que consomem muita energia.

Logo da Amazon em sede da companhia Nova York

"Estamos expandindo significativamente a capacidade", disse Kevin Miller, vice-presidente da AWS que supervisiona os data centers da empresa. "Acho que isso nos dá a capacidade de ficar mais próximos dos clientes."

Nos últimos dois anos, de acordo com um levantamento da Bloomberg, a Amazon se comprometeu a gastar US$ 148 bilhões (R$ 740 bilhões) para construir e operar data centers ao redor do mundo. A empresa planeja expandir os hubs de fazendas de servidores existentes no norte da Virgínia e em Oregon, no Estados Unidos, bem como se expandir para novas áreas, incluindo Mississippi, Arábia Saudita e Malásia.

O investimento planejado da Amazon em fazendas de servidores supera em muito os compromissos públicos da Microsoft e da Alphabet, controladora do Google, embora nenhuma das empresas divulgue consistentemente os gastos relacionados a data centers como a Amazon. Porta-vozes da Microsoft e do Google se recusaram a fornecer números comparáveis e acrescentaram que cada empresa provavelmente inclui custos diferentes em suas estimativas.

Em meio a cortes de custos mais amplos na Amazon, os gastos de capital da AWS em data centers diminuíram 2% em 2023 —pela primeira vez— mesmo quando a Microsoft aumentou seus próprios gastos em mais de 50%, de acordo com a empresa de pesquisa Dell'Oro Group. Mas o diretor financeiro da Amazon disse no mês passado que os gastos de capital aumentariam neste ano para apoiar o crescimento da AWS, incluindo projetos relacionados à inteligência artificial.

Grande parte da expansão dos data centers da Amazon visa atender a um aumento na demanda por serviços corporativos como armazenamento de arquivos e bancos de dados. Mas as instalações, juntamente com chips avançados e caros, também fornecerão a potência de computação necessária para um esperado boom na inteligência artificial generativa.

A Microsoft e o Google são amplamente vistos como líderes na comercialização de software capaz de gerar texto e insights. Mas a Amazon está construindo suas próprias ferramentas para rivalizar com o ChatGPT, da OpenAI, e se associou a outras empresas para alimentar serviços de IA com seus servidores. Como resultado, a Amazon espera obter dezenas de bilhões de dólares em receita relacionada à IA.

A AWS instalou seus primeiros data centers na Virgínia, nas proximidades de Washington. Lar do primeiro intercâmbio comercial de tráfego na web, a área continua sendo um hub crucial para streaming de vídeo e dados corporativos e governamentais. Posteriormente, a Amazon abriu data centers na zona rural do leste de Oregon, aproveitando a energia hidrelétrica barata e amplos incentivos fiscais. Desde então, Virgínia e Oregon receberam cerca de quatro de cada cinco dólares que a AWS gasta em infraestrutura nos EUA.

A Amazon planeja gastar dezenas de bilhões a mais nesses estados, mas está se tornando mais difícil garantir eletricidade lá. Os data centers consomem muita energia, e sua expansão está pressionando as empresas de serviços públicos. Por alguns meses em 2022, a Dominion Energy Inc., que alimenta o corredor de data centers da Virgínia, não conseguiu acompanhar, pausando conexões para instalações que estavam prontas para entrar em operação. A empresa de serviços públicos espera que a demanda quase dobre nos próximos 15 anos, com o crescimento impulsionado principalmente por data centers.

Em Oregon, o uso de eletricidade pelos data centers da Amazon excede a parcela da energia hidrelétrica local, forçando-a a comprar eletricidade gerada por gás natural, informou um jornal local no início deste ano.

Em fevereiro, a empresa disse que gastaria cerca de US$ 10 bilhões em dois campi de data centers no Mississippi. Anunciado como o maior projeto corporativo na história do estado, o esforço da AWS plantará raízes no sul dos EUA, uma região que viu relativamente pouco gasto com data centers fora de grandes cidades como Dallas e Atlanta.

No início deste mês, o operador de uma usina nuclear de 40 anos no rio Susquehanna, na Pensilvânia, disse que a AWS concordou em gastar US$ 650 milhões para adquirir um campus de data center conectado à instalação.

Em Round Rock, Texas, a AWS recentemente obteve aprovação de zoneamento para construir um centro de dados e subestação elétrica ao lado de um depósito de entrega em uma parte de uma antiga fazenda que a empresa adquiriu durante uma onda de gastos na era da pandemia. Se o projeto avançar, será a primeira vez que a empresa colocará tais instalações na mesma propriedade.

"Agora é apenas uma corrida louca por qualquer lugar que tenha energia em breve", disse Charles Fitzgerald, ex-gerente da Microsoft e investidor baseado em Seattle que acompanha os gastos das empresas de nuvem.

Mesmo enquanto se expandem, a Amazon e outras empresas estão encontrando uma crescente oposição aos centros de dados. Grande parte da atual animosidade está centrada na Virgínia, onde os moradores reclamam do zumbido incessante das fazendas de servidores e os preservacionistas lamentam a invasão das instalações expansivas em locais de batalha da Guerra Civil. Mas bolsões de resistência estão surgindo em outras partes dos EUA e podem crescer à medida que mais e mais centros de dados entram em operação —quer sejam construídos pela Amazon ou não.

Defensores de energia renovável também afirmam que a pressa para construir novas instalações deu nova vida a antigas usinas movidas por combustíveis fósseis que aquecem o planeta e até ajudou a justificar a construção de novas. No Mississippi, por exemplo, a Amazon pagará para ajudar a concessionária local a construir fazendas solares, mas a empresa também operará os centros de dados com uma nova usina de energia a gás natural que provavelmente funcionará por décadas.

"Empresas como a Amazon terão que usar seu poder de compra para realmente forçar as concessionárias a mudar seu comportamento", disse Daniel Tait, gerente de pesquisa e comunicações do Energy and Policy Institute, um órgão de controle de concessionárias que apoia energias renováveis. "Não estão apenas induzindo mais uso de combustíveis fósseis, mas estão criando o precedente de que todos que vierem depois farão o mesmo."

Nos últimos anos, a Amazon tem sido a maior compradora corporativa de energia renovável do mundo, como parte de um compromisso de alimentar todas as suas operações com eletricidade renovável até 2025. Mas esses projetos podem estar longe de seus centros de dados, um descompasso entre oferta e demanda que atormenta a rede elétrica fragmentada e envelhecida dos EUA.

O chefe de centro de dados da Amazon, Miller, disse que a empresa continuava a avaliar projetos de energia limpa além de fazendas eólicas e solares, incluindo armazenamento de baterias e energia nuclear, que podem substituir as usinas movidas a combustíveis fósseis. Ele se comprometeu a trabalhar com as concessionárias e encontrar uma maneira de "corresponder nossa necessidade de energia com energia renovável e livre de carbono".