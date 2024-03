Xiaomi aposta em veículos elétricos mesmo enquanto Apple muda de direção

Hong Kong | Financial Times

Um mês após a fabricante do iPhone abandonar seu projeto de uma década para construir um "carro da Apple", a Xiaomi, sua rival, iniciou uma audaciosa tentativa de se tornar uma das cinco principais fabricantes de automóveis, com a estreia de seu primeiro veículo elétrico.

A Xiaomi da China anunciou sua maior ambição em veículos elétricos com um evento de lançamento em Pequim na noite de quinta-feira para seu sedã esportivo Speed Ultra 7, anunciando um preço inicial competitivo e disponibilidade em suas lojas em todo o país a partir desta semana.

"Se eu fosse Tim Cook, nunca teria feito isso", disse recentemente Lei Jun, fundador bilionário e CEO da Xiaomi, sobre a decisão da Apple de abandonar o Projeto Titã. Ele chamou o projeto de carro da Xiaomi de sua última empreitada empreendedora, mas o primeiro modelo está sendo lançado em meio a uma guerra brutal de redução de preços na China e a uma abundância de opções para os consumidores, que poderiam tornar o avanço difícil.

O primeiro carro elétrico da fabricante chinesa de smartphones Xiaomi, modelo Xiaomi SU7, é visto em uma loja em Hangzhou, na província de Zhejiang, leste da China - AFP

Embora os veículos elétricos agora representem cerca de um terço das novas vendas de carros no maior mercado automobilístico do mundo, analistas e executivos previram um período de consolidação que afetará tanto as montadoras tradicionais quanto dezenas de novos entrantes no mercado.

Também há temores nos EUA e na Europa de que, à medida que o crescimento da demanda interna desacelera na China, uma onda de exportações chinesas de veículos elétricos inunde os mercados internacionais, levantando temores sobre práticas comerciais injustas e segurança nacional.

Levou apenas três anos para o primeiro carro da Xiaomi se tornar realidade, enfatizando a rapidez do desenvolvimento na indústria de veículos elétricos ultra competitiva e líder mundial da China, e o desejo das empresas de tecnologia de ganhar participação de mercado. Outra grande fabricante chinesa de smartphones, a Huawei, também tem avançado com sua marca Aito, cujo modelo M7 é o quarto veículo elétrico mais vendido na China até agora este ano.

A Xiaomi enfrenta desafios de montadoras mais tradicionais, incluindo Tesla, BMW, BYD e Zeekr da Geely, que têm feito cortes de preços, disse Li Yanwei, membro do Comitê de Especialistas da Associação de Revendedores de Automóveis da China. "Eles não deixaram muito espaço para o SU7", observou Li.

O SU7 está sendo posicionado como um "carro dos sonhos" destinado a rivalizar com Tesla e Porsche e capaz de uma aceleração mais rápida do que ambos, de acordo com Lei, da Xiaomi. Ele se comprometeu a investir US$ 10 bilhões em seu projeto de veículos elétricos ao longo de uma década, com o objetivo de se tornar uma das cinco principais fabricantes de automóveis do mundo nos próximos 15 a 20 anos. "A Xiaomi Auto está lutando pela ascensão da indústria automobilística da China", disse Lei.

"As empresas chinesas não têm medo de tentar algo que não foi feito antes, enquanto [grupos] como a Apple são grandes demais para tomar decisões rápidas", disse Tycho de Feijter, especialista no mercado automobilístico chinês do think-tank holandês Clingendael.

O sedã de cinco lugares da Xiaomi possui um sistema operacional que também funciona com seus smartphones e eletrodomésticos, como condicionadores de ar e panelas de arroz, permitindo aos usuários controlar todos os tipos de dispositivos enquanto estão na estrada.

"Uma empresa que possui um produto de smartphone e um sistema operacional desenvolvido internamente indiscutivelmente desfruta de uma vantagem sobre as montadoras tradicionais em termos de conectividade de carro", disse Yale Zhang, fundador da consultoria com sede em Xangai Automotive Foresight.

No entanto, os analistas também apontam a discrepância entre a base de clientes conscientes do valor da Xiaomi e os compradores-alvo do SU7, que Lei descreveu como uma "elite" tecnológica com gostos seletivos.

A Xiaomi, fundada em 2010, construiu uma reputação como uma marca de smartphones com bom custo-benefício, ainda capaz de oferecer especificações de ponta a um preço acessível. Nos últimos anos, tem se aventurado no mercado de smartphones de alta qualidade, mas ainda tem um longo caminho a percorrer para mudar sua imagem como uma marca econômica.

"Você acha possível que um usuário de um telefone Xiaomi de 1.000 yuans chineses (R$ 695) possa comprar um veículo elétrico no valor de mais de 200 mil yuans (R$ 140 mil)?" perguntou Zhang.

A Xiaomi tem a vantagem da experiência em cadeia de suprimentos na fabricação de eletrônicos de consumo que agora está ajudando seu negócio de automóveis. O SU7 tem autonomia de até 830 km com uma única carga, velocidade máxima de 265 km/h e tempo de aceleração de zero a 100 km/h de 2,78 segundos, que o analista de smartphones da Counterpoint Research, Ivan Lam, atribuiu às "parcerias perfeitas" da Xiaomi com uma variedade de fornecedores, incluindo os gigantes das baterias CATL e BYD e o fabricante de motores elétricos Inovance.

"A Xiaomi não tem muita experiência no campo automotivo", disse Lam. "Mas é mestre em cadeia de suprimentos e entrou na corrida em um momento em que as coisas se tornaram relativamente estabelecidas."

Os resultados financeiros anuais do grupo também mostraram que seu negócio principal de smartphones continua gerando um fluxo de caixa robusto que pode sustentar sua iniciativa de veículos elétricos deficitária.

"É uma absoluta necessidade para a Xiaomi, uma empresa de capital aberto, procurar o próximo ponto de crescimento", disse Lam, acrescentando que o tamanho do mercado automotivo é dez vezes maior do que o negócio de smartphones.

A empresa também é uma das poucas recém-chegadas à festa dos veículos elétricos na China a receber a bênção de Pequim. O governo chinês respondeu ao crescimento da capacidade excessiva em uma indústria agora envolvida em uma guerra de preços brutal tornando-se mais rigoroso na emissão de licenças.

A Xiaomi ainda conseguiu permissão para sua aliança com a montadora estatal BAIC para fabricar veículos em uma fábrica localizada nos arredores de Pequim, com capacidade para produzir um SU7 a cada 76 segundos.

"Ser um recém-chegado também pode trazer uma sensação de novidade para as pessoas", disse o analista automotivo de Feijter. "O mercado de veículos elétricos da China ainda é muito dinâmico, há espaço suficiente para uma nova marca crescer."