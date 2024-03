BNDES firma acordo de R$ 1 bi com agência francesa para financiar projetos verdes

São Paulo

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a AFD (Agência Francesa de Desenvolvimento) firmaram nesta quinta-feira (28) um acordo de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão) para financiar projetos verdes e de infraestrutura sustentável na Amazônia Legal e nas regiões Norte e Nordeste.

A assinatura do documento, pela diretora de mercado de capitais e finanças sustentáveis do BNDES, Natália Dias, e pelo presidente do Grupo AFD, Rémy Rioux, ocorre durante a visita oficial do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Brasil, concluída nesta quinta.

Os recursos poderão ser investidos nos setores de transporte de baixo carbono, gestão de resíduos, saneamento, agricultura e pecuária sustentáveis, silvicultura, produção de alimentos e biomateriais, geração de energia renovável, bioeconomia ou de infraestruturas sustentáveis.

Logo do BNDES - Sergio Moraes/Reuters

A negociação dos termos finais do contrato de empréstimo externo deverá ocorrer ao longo dos próximos meses, segundo o BNDES. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva, também participou do encontro, no Palácio do Planalto.

O acordo também institui termos para a negociação de um programa de cooperação em biodiversidade, clima, cultura, patrimônio histórico, gênero, diversidade e inclusão social.

"A iniciativa reforça a reaproximação com a AFD, com quem o BNDES já havia realizado uma captação de recursos em 2014, e fortalece a estratégia de diversificação das fontes de financiamento do banco", disse Natália Dias, em nota.

Para Rémy Rioux, a assinatura do novo acordo materializa os compromissos firmados nesta semana pelos presidentes Macron e Lula.