Conheça o herdeiro bilionário da Sodexo que entrou na empresa após investir em criptomoeda

É a hora de a próxima geração se destacar no império de 58 anos da família Bellon. O grupo francês Sodexo nomeou Laszlo Szabo, de 31 anos, para o conselho da Pluxee (ex-Sodexo Benefícios e Incentivos), que é um dos braços da companhia e abriu seu capital em fevereiro.

Szabo é neto de Pierre Bellon, fundador da Sodexo e que morreu em 2022. A empresa enfrenta uma de suas maiores transformações desde sua criação em 1966.

Laszlo Szabo é neto de Pierre Bellon, fundador da Sodexo - Divulgação

Laszlo Szabo é o único de sua geração até agora a assumir um cargo deste porte nas empresas do clã, fornecendo uma pista de como o planejamento sucessório está alcançando a terceira geração da família.

"Começamos a treinar os netos como acionistas por meio de visitas a locais e em estratégia", disse Sophie Bellon, de 62 anos, CEO da Sodexo. "É importante que eles conheçam a empresa."

A família Bellon vale US$ 6,1 bilhões, de acordo com o ranking de bilionários da Bloomberg, e está reformulando seu império desde a morte do patriarca aos 92 anos em 2022 e a ascensão de Sophie a CEO.

Ao contrário de algumas dinastias ultrarricas, a família francesa até agora evitou quaisquer rixas públicas entre os herdeiros. Mas os Bellons chegaram a um ponto crucial em que a geração que atingiu a maioridade precisa assumir papéis mais influentes se o negócio permanecer sob controle operacional da família.

Szabo, um dos cofundadores de um provedor de infraestrutura blockchain, agora é um dos quatro membros da família no conselho de 10 membros da Pluxee, juntamente com sua mãe, tio e tia.

A participação da Sodexo

A maior parte de sua fortuna é resultado de uma participação de quase 43% —com 58% dos direitos de voto— na Sodexo listada em Paris. A alta de 7,9% dessa ação desde o início de fevereiro compara-se com a queda de 9,5% da Pluxee, na qual eles detêm uma participação semelhante.

A capitalização de mercado da Sodexo era de 15,4 bilhões de euros (US$ 16,7 bilhões) antes da cisão, e ambas as empresas combinadas agora valem cerca de 400 milhões de euros a mais do que isso.

Ainda não se sabe se a cisão terá alguma consequência a longo prazo. Ainda assim, a medida é um sinal de que Sophie Bellon está deixando sua marca na empresa.

Sophie Bellon assumiu o comando da Sodexo em 2016 - Joel Saget - 26.mar.2022 / AFP

O controle rígido da família sobre a Sodexo e a Pluxee por meio de sua empresa controladora Bellon foi reforçado por um acordo de 2015 entre o fundador falecido, sua esposa Danielle, de 84 anos, e seus filhos "para impedir que seus descendentes diretos disponham livremente de suas ações da Bellon por 50 anos".

"Isso nos permite ter uma estratégia de longo prazo sem que a gestão esteja sob pressão constante", disse Sophie. "Claro que temos que ser competitivos, mas não há uma mudança estratégica toda vez que há um novo chefe."

A razão por trás da divisão da Sodexo, que o fundador construiu ao longo de décadas por meio de expansão geográfica e aquisições, era desbloquear o valor da Pluxee, de acordo com o prospecto.

A empresa estima que o mercado global de seus cartões usados em vale-refeição e vale-alimentação, por exemplo, vale potencialmente até 1 trilhão de euros. A Pluxee é a segunda maior operadora do mundo, atrás apenas da Edenred, que se separou da Accor em 2010.

A empresa controladora da família planeja desempenhar um papel "ativo" na Pluxee, escolhendo o presidente-executivo e o diretor financeiro, além de serviços de consultoria, de acordo com o documento de listagem.

A divisão entre os filhos

A família esteve intimamente envolvida nas operações da empresa desde que Pierre Bellon iniciou um negócio em Marselha, sua cidade-natal, fornecendo refeições aos funcionários de empresas na cidade francesa.

Desde então, expandiu-se para escolas, hospitais e prisões, adquiriu concorrentes e entrou em gestão de instalações e refeições de alto padrão com a Lenotre, que está oferecendo ovos de Páscoa de chocolate esculpidos de 11 quilos por 950 de euros cada.

Três dos quatro filhos de Pierre começaram a trabalhar na Sodexo em meados dos anos 1990. Sophie, a mais velha, ingressou no departamento financeiro após trabalhar em Nova York na indústria da moda e como executiva de fusões e aquisições do banco Credit Lyonnais.

Sua irmã Nathalie, de 60 anos, trabalhava na indústria de serviços de alimentação antes de ingressar na empresa da família. O irmão François-Xavier, de 58 anos, ocupou diferentes cargos na Sodexo antes de se tornar chefe do Reino Unido e Irlanda em 2004. Ele renunciou alguns meses depois por motivos de saúde e agora lidera a empresa controladora.

"Meu pai nos criou dizendo 'Não se mistura organogramas com árvore genealógica'", disse Sophie Bellon. "Todos se sentiram livres para fazer o que queriam fazer."

No entanto, em 2011, ele convocou uma reunião dos quatro irmãos, dizendo que queria que um deles o sucedesse como presidente, mas que cabia a eles escolher quem. Após um longo processo envolvendo um comitê de diretores independentes, Sophie foi nomeada e assumiu o cargo em 2016.

A unidade desejada pelo fundador até agora se manteve sob a liderança de Sophie. Nathalie lidera a Sodexo Live!, que atende salas VIP de aeroportos, estádios e conferências, e está contratada para abastecer a Vila Olímpica nas Olimpíadas de Paris.

François-Xavier é presidente do conselho de administração da Bellon, enquanto Astrid, de 54 anos, deixou o conselho da Sodexo e é conselheira na Fundação Pierre Bellon da família.

Sodexo enfrenta mudanças em seu comando após morte do fundador Pierre Bellon, em 2022 - Gonzalo Fuentes/Reuters

Relações tensas

A aparente harmonia contrasta com algumas outras famílias ricas que enfrentam disputas como os Murdochs, nos quais a série Succession, da HBO, é vagamente inspirada. O clã Dassault, da França, também tem uma história de tensão entre herdeiros de terceira geração, enquanto John Elkann, chefe da dinastia automobilística Agnelli da Itália, está envolvido em uma disputa com sua mãe.

"Eu não assisti", disse Bellon sobre Succession. "Prefiro séries sobre hospitais e médicos porque isso está fora do meu ambiente."

Com sua nomeação como diretor da Pluxee, o sobrinho Laszlo Szabo, que é filho de Nathalie, está trazendo um histórico atípico para o conselho.

Ele se aproximou da indústria de criptomoedas depois de obter um diploma em gestão hoteleira em Glion, na Suíça, e ouvir falar sobre bitcoin em uma boate de Tóquio.

Inspirado por sua família com mentalidade empresarial, ele fundou uma empresa de recrutamento de tecnologia em Marselha em 2015 e três anos depois co-fundou a Kiln, que usa blockchain para apostar em criptomoedas.

"Meu pai é um empreendedor e me ensinou que você pode ter notas ruins na escola, mas se criar uma empresa bem-sucedida, vai dar tudo certo", disse Szabo em uma entrevista no ano passado para a PyratzLabs. "Tive notas muito ruins, mas está tudo bem."