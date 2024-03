Boeing 737 da Alaska Airlines pousa com porta de carga aberta

Americana (São Paulo) | Aeroin

A Alaska Airlines enfrentou novamente um problema relacionado às portas do Boeing 737, agora envolvendo o porão de carga.

O caso foi descoberto após o pouso de um 737-800 em Portland, no estado do Oregon, procedente de San Jose del Cabo, no México. O jato parou no portão e os mecânicos notaram que a porta de carga estava meio aberta, com a luz interna do compartimento de carga acesa.

Boeing 737 da Alaska Airlines no Aeroporto Internacional de Los Angeles - Daniel Slim - 6.mar.2024/AFP

Os pilotos relataram que não receberam nenhum indicativo de abertura de porta ou perda de pressão, e não foi possível, até o momento, determinar quando a porta de fato abriu e qual o motivo. Imagens obtidas pelo canal KOIN 6 News, afiliada da CBS, mostram como a porta foi encontrada:

A Alaska Airlines informou que os mecânicos da empresa trocaram uma mola da porta, fizeram testes em solo e o avião foi liberado para voar novamente. No início do ano, um 737 MAX 9 da companhia perdeu uma porta tampão em voo, causando mais uma proibição de voo com o modelo.