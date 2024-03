Bolsa sobe e dólar cai antes de discurso de Powell

São Paulo

A Bolsa brasileira abriu em alta e o dólar caía na manhã desta quarta-feira (6), enquanto investidores aguardam discurso do presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) no Congresso americano, buscando pistas sobre o futuro da política de juros dos Estados Unidos. O mercado local também segue repercutindo a divulgação de resultados financeiros de companhias brasileiras.

Às 10h30, o Ibovespa subia 0,59%, aos 128.861 pontos, enquanto o dólar recuava 0,36%, cotado a R$ 4,937.

Mercado aguarda decisões da "superquarta", com divulgação dos juros no Brasil e nos Estados Unidos - Amanda Perobelli/REUTERS

No exterior, o índice que compara o dólar a uma cesta de pares fortes caía 0,15%, com todas as atenções voltadas para Powell.

O chefe do banco central norte-americano inicia dois dias de depoimentos com uma audiência às 12h (horário de Brasília) perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA, em que atualizará os parlamentares sobre a economia e as perspectivas de cortes nos juros em um ano de eleições.

Seus comentários virão antes do importante relatório de criação de empregos fora do setor agrícola dos Estados Unidos, de sexta-feira, que oferecerá uma visão da saúde econômica num momento em que dados fortes têm frustrado os mercados, já que podem gerar maior resistência do Fed a cortes de juros, e dados fracos têm sido recebidos com entusiasmo.

"Alguns dados americanos começaram a trazer uma certa queda na atividade econômica, ainda modesta, mas é um indicativo de que talvez o pouso [da economia] começou de fato a acontecer. Se isso for o que na fala do Powell de hoje ficar confirmado, é possível que o mercado comece a especular um corte de juros ainda no segundo trimestre", disse Thiago Lourenço, operador da Manchester Investimentos.

Na véspera, ajudando o sentimento, dados mostraram que o crescimento do setor de serviços dos Estados Unidos desacelerou em fevereiro.

"Uma possível queda na taxa de juros americana é benéfica para o real, porque a gente consegue manter a nossa política de corte de juros um pouco mais tranquila aqui [no Brasil]. A gente mantém o fluxo estrangeiro vindo para o real buscar taxas de juros reais ainda mais elevadas do que as americanas", diz Lourenço.

Com Reuters