Bitcoin bate recorde ao superar US$ 69 mil pela primeira vez

O bitcoin atingiu um novo recorde nesta terça-feira (5) ao superar a casa dos US$ 69 mil (cerca de R$ 345 mil) durante a sessão da bolsa nos Estados Unidos. A maior criptomoeda do mundo chegou a ser vendida por US$ 69.202, superando o pico histórico de US$ 68.999,99, em novembro de 2021.

O movimento reflete principalmente o fluxo de investimentos para ETFs (fundos negociados em bolsa) de criptoativos nos Estados Unidos e a perspectiva de queda das taxas de juros globais.

Bitcoin bate recorde e supera casa dos US$ 69 mil pela primeira vez - Dado Ruvic/Reuters

O interesse dos investidores aumentou desde que a SEC (órgão que regula o mercado de capitais nos EUA) aprovou 11 ETFs de bitcoin à vista no final de janeiro.

Após atingir o pico de US$ 69.202, a criptomoeda passou a cair e estava cotada a US$ 67.104, por volta das 12h40, representando uma queda de 0,59% em relação ao valor de fechamento do dia anterior.

A ascensão meteórica de quase 160% do bitcoin desde outubro, sendo que apenas em fevereiro a alta acumulada somou 44%, marca um forte contraste com 2022, quando o mercado foi atingido por um inverno cripto de 18 meses, atormentado por uma série de falências e escândalos de empresas.

Além da procura por parte de um conjunto mais vasto de investidores, o bitcoin e as criptomoedas em geral receberam um impulso com a perspectiva de que o Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA_ irá reduzir as taxas de juro dos EUA, o que muitas vezes leva os investidores a desviarem o capital para ativos de maior rendimento ou mais voláteis.

"A máxima histórica do bitcoin marca um ponto de virada para criptoativos", disse Nathan McCauley, presidente-executivo e cofundador da plataforma de cripto Anchorage Digital. "As instituições tradicionais já estiveram de fora; hoje, elas estão aqui com força total como os principais impulsionadores do mercado altista de criptomoedas."

Analistas dizem que o bitcoin também se beneficiou da perspectiva do "halving" previsto para a abril —um processo que ocorre a cada quatro anos em que a taxa de liberação de tokens é reduzida pela metade, junto com as recompensas dadas aos mineradores. A oferta de bitcoin está limitada a 21 milhões, dos quais 19 milhões já foram minerados.

Apesar de sua popularidade recente, para muitos investidores, o bitcoin é muito volátil e carece de aplicações no mundo real suficientes para ser outra coisa senão um ativo especulativo.

No entanto, além da combinação de fluxos para os ETFs, perspectiva de uma oferta limitada de bitcoin e eventual declínio nas taxas de juro dos EUA, algumas empresas estão adicionando criptomoedas aos seus cofres empresariais.

Em fevereiro, a empresa de software MicroStrategy —detentor de bitcoin de longa data— disse que comprou mais cerca de 3.000 bitcoins por US$ 155 milhões. A plataforma de mídia social Reddit também informou que comprou pequenas quantidades de bitcoin e ether.