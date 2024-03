Bancos entram na linha de frente da batalha pelo fim do trabalho remoto

Londres | Financial Times

Mesmo com os padrões de trabalho híbrido agora bem estabelecidos entre os trabalhadores, bancos e outras instituições financeiras se destacaram nas últimas semanas pelas batalhas que ainda travam com seus funcionários.

Várias instituições de crédito têm desagradado os funcionários ao exigir que retornem ao escritório mais dias por semana. Os trabalhadores, por sua vez, reclamam de medidas draconianas, como monitoramento de presença e ameaças de ação disciplinar em caso de não conformidade com as novas regras.

Também surgiu uma disparidade entre alguns bancos europeus, mais flexíveis, e os de Wall Street, alguns dos quais —como o Goldman Sachs, por exemplo— exigem que os funcionários estejam no escritório cinco dias por semana.

Logo do Goldman Sachs na Bolsa de Nova York

"Apenas meu líder é obrigado a estar cinco dias por semana no escritório, mas a mensagem é clara de que todos devemos fazer o mesmo", disse um empregado do JPMorgan em Londres, banco que pediu aos seus mais de 2.000 diretores executivos que estejam no escritório em tempo integral, enquanto funcionários mais juniores podem passar até dois dias em casa.

"Isso vem diretamente de cima e todos conhecem as regras implícitas."

No extremo oposto da escala, os funcionários do NatWest do Reino Unido devem trabalhar no escritório apenas duas vezes por mês, com 95% adotando uma abordagem híbrida e indo ao escritório em média uma ou duas vezes por semana. O banco britânico concorrente Lloyds exige que os funcionários estejam no escritório apenas duas vezes por semana.

Pesquisa da Scoop, que acompanha o trabalho híbrido, mostra que 93% das instituições financeiras britânicas oferecem o benefício, em comparação com 87% de seus equivalentes americanos.

Analisando os dados sobre bancos no mundo, 18% deles oferecem flexibilidade total no local de trabalho, com os funcionários podendo trabalhar de casa nos cinco dias da semana; 50% têm trabalho híbrido e 32% exigem que os funcionários estejam no escritório em tempo integral.

Funcionários em funções altamente regulamentadas, como trading, foram obrigados a trabalhar no escritório durante toda a pandemia e ainda têm pouca flexibilidade.

Parte da razão para receber de volta os funcionários experientes com mais frequência é que os bancos estão encontrando dificuldade em treinar trabalhadores juniores se seus gerentes não estiverem com eles no escritório.

"Os bancos estão tendo que encarar o fato de que há coisas que não funcionam tão bem quando ninguém está no escritório", disse Mark Mortensen, professor associado de comportamento organizacional do Insead.

"Eles fizeram promessas aos seus funcionários sobre o home office, que então fizeram mudanças significativas em suas vidas com base nelas. Agora é muito difícil desfazê-las."

Vários bancos e instituições financeiras tomaram medidas para lembrar os funcionários de sua obrigação de voltar ao escritório com mais frequência.

O Bank of America enviou em janeiro "cartas de educação" aos funcionários de Wall Street que não estavam comparecendo ao escritório, dizendo que poderiam enfrentar ação disciplinar, seguindo lembretes semelhantes do Goldman Sachs, JPMorgan e HSBC.

Outros, como BNP Paribas e Citigroup, informaram os funcionários no Reino Unido que estão monitorando os dados de acesso ao escritório, com alguns avisando que aqueles que não comparecerem tão regularmente quanto o esperado poderiam ter seus bônus reduzidos ou até ser demitidos.

Mortensen, que estuda trabalho remoto há 20 anos e aconselhou vários grupos financeiros sobre suas políticas de trabalho híbrido durante a pandemia, disse que a imposição de regras e o rastreamento de dados provavelmente terão um efeito corrosivo nas relações com os funcionários.

"Em vez de enviar ameaças e monitorar os funcionários, os gerentes precisam pensar em outras maneiras de incentivar os trabalhadores a voltar ao escritório."

Os executivos-chefes de Wall Street têm sido os mais críticos em relação aos funcionários que trabalham fora do escritório, com David Solomon, do Goldman Sachs, chamando o trabalho em casa de "uma aberração" e Jamie Dimon, do JPMorgan, se descrevendo como um "cético".

O CEO recentemente saído do Morgan Stanley, James Gorman, disse no ano passado que os funcionários "não escolhem sua remuneração, não escolhem sua promoção, não escolhem ficar em casa cinco dias por semana".

No extremo oposto, o Lloyds enfrentou resistência até mesmo à sua política bastante flexível. Sua tentativa de incentivar mais funcionários do Reino Unido a voltar ao escritório após o verão passado, oferecendo comida gratuita, provocou uma reação negativa.

Quase um terço dos entrevistados em uma pesquisa anual de engajamento dos funcionários relataram insatisfação com o banco, com sua política de flexibilidade sendo citada como a principal causa, de acordo com uma apresentação interna vista pelo Financial Times.

Vários outros bancos —como Citigroup, Morgan Stanley, HSBC e Barclays— pedem que a maioria dos funcionários esteja presente no mínimo três dias por semana, com alguns cargos devendo comparecer com mais frequência.

No mês passado, o Deutsche Bank atualizou sua política de trabalho flexível, exigindo que todos os diretores estejam no escritório quatro dias por semana.

O memorando do CEO, Christian Sewing, e da COO, Rebecca Short, disse que outros funcionários poderiam trabalhar em casa dois dias por semana, mas proibiram a prática de ficar longe do escritório às segundas e sextas-feiras em movimentos projetados para "espalhar nossa presença de forma mais equilibrada ao longo da semana".

Nicholas Bloom, professor de economia em Stanford, disse que aconselha as empresas a se concentrarem menos em ordenar a ida ao escritório por um número fixo de dias e, em vez disso, tentar garantir que as equipes estejam lá no mesmo horário para incentivar a socialização e colaboração.

"O que acaba completamente com o propósito é ter uma política de dois dias em que as pessoas vêm quando querem", disse. "A maneira mais bem-sucedida é a coordenação."

Clare Hart, CEO da empresa de terceirização Williams Lea, que ajuda os bancos a implementar o trabalho híbrido, acrescentou: "Os cinco dias por semana rígidos são a meta para alguns bancos, mas para quê?"

"Isso faz você se sentir bem que todos estão lá todos os dias? A coisa mais importante é termos a maior produtividade. Podemos fazer isso em três dias."

Bancos que adotam uma postura rígida em relação ao retorno ao escritório correm o risco de se afastar de funcionários que se acostumaram ao trabalho híbrido, de acordo com analistas.

Um estudo com trabalhadores de serviços financeiros dos EUA feito pela Deloitte no ano passado concluiu que dois terços daqueles que trabalhavam remotamente pelo menos em tempo parcial disseram que deixariam seus cargos se fossem obrigados a retornar ao escritório em tempo integral.

O relatório constatou que buscar maior flexibilidade era o principal motivo pelo qual os funcionários considerariam deixar sua empresa, um pouco acima de melhores benefícios ou salários.

O estudo argumentou que políticas de retorno ao trabalho excessivamente rígidas poderiam deixar as empresas vulneráveis a perder futuros líderes e dificultar processos de contratação.

"O desafio final de obrigar cinco dias por semana no escritório é que é muito caro", disse Bloom. "Para cada pessoa que sai da empresa, custa cerca de metade de seu salário anual em recrutamento e treinamento para substituí-los."

Um benefício inesperado de bancários trabalhando em casa é que eles são menos propensos a se envolver em má conduta, de acordo com um estudo acadêmico baseado em bancos do Reino Unido publicado no ano passado.

Acadêmicos concluíram que para traders que trabalhavam em casa durante a fase mais intensa da pandemia, houve uma queda de 14,7 pontos percentuais na probabilidade anual de acionar um relatório de má conduta em comparação com seus colegas no escritório.

Uma teoria que os pesquisadores apresentaram foi que eles esperavam mais violações no escritório, "talvez porque a proximidade física oferece maior oportunidade para conluio e exposição a informações internas e má conduta de outros".

Eles também sugeriram que havia um efeito de seleção envolvido, no sentido de que os funcionários que eram confiáveis para trabalhar em casa eram menos propensos a cometer violações de negociação.

"No final, isso se resume à cultura de um local de trabalho, independentemente de quão flexível seja", disse Mortensen. "A falta de confiança é um problema cultural."