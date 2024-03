Depois de lucros recordes, tradings têm US$ 120 bilhões em caixa para gastar

Londres | Financial Times

A indústria de trade de commodities acumulou US$ 120 bilhões em reservas de caixa após cinco anos de crescimento recorde, formando um cofre que deixou as empresas prontas para reinvestir e fortalecer suas posições.

As reservas do setor, estimadas entre US$ 70 bilhões e US$ 120 bilhões em um estudo da consultoria Oliver Wyman, são resultado de um aumento nos lucros em quase todos os segmentos.

Os lucros brutos das atividades de trade — incluindo bancos, fundos de hedge, traders independentes e empresas lastreadas em ativos como BP e Shell — subiram de cerca de US$ 36 bilhões em 2018 para um recorde de US$ 148 bilhões em 2022, em grande parte devido às consequências da guerra na Ucrânia.

Em 2023, a Oliver Wyman estima que os lucros brutos ou a margem — valor obtido antes de deduzir custos como impostos, salários e bônus — atingiram US$ 105 bilhões, uma queda de cerca de 30% em relação ao ano anterior, mas ainda cerca de duas vezes os níveis históricos.

Os traders independentes — grupo que inclui as empresas Vitol, Trafigura, Gunvor e Mercuria — têm sido particularmente bem-sucedidos, com "cinco anos seguidos, do melhor ano de todos", disse Adam Perkins, sócio da consultoria e um dos autores do relatório.

"Como consequência disso, os executivos estão simplesmente sentadas em pilhas absolutamente enormes de lucros retidos e a pergunta que as pessoas estão se fazendo é o que podemos fazer com isso?".

A Vitol, maior trader independente de energia do mundo, obteve lucros líquidos recordes de US$ 15,1 bilhões em 2022, pagou uma média de US$ 785 mil em salários e bônus para seus 3.311 funcionários e quase dobrou seu patrimônio líquido para US$ 25,8 bilhões, de acordo com os balanços publicados na Holanda. A empresa, cujos principais executivos estão em grande parte baseados em Londres, deve compartilhar seus balanços de 2023 com seus banqueiros neste mês.

O rival Trafigura, relatou lucros líquidos recordes de US$ 7,4 bilhões em seu ano financeiro mais recente, que terminou em setembro, e triplicou seu dividendo para os 1.200 funcionários-acionistas da empresa para US$ 5,9 bilhões.

Uma consequência foi uma gradual "troca de guarda", com algumas empresas usando lucros recordes para comprar executivos ricos e trazer outros, disse Perkins.

Em setembro, a Trafigura reestruturou sua equipe sênior na maior reorganização no topo do negócio desde a morte de seu fundador Claude Dauphin em 2015.

Na rival baseada em Genebra, Mercuria, o chefe global de trading Magid Shenouda está se aposentando da empresa enquanto se prepara para a chegada de Nick O'Kane, ex-chefe de commodities do Macquarie, i um dos banqueiros mais bem pagos do mundo no ano passado.

Os lucros recordes também aumentaram o dinheiro disponível para adquirir negócios de processamento e distribuição.

A Vitol lançou no mês passado uma oferta de 1,7 bilhão de euros para adquirir a Saras da Itália, que possui a maior refinaria no Mediterrâneo, na ilha da Sardenha. Em dezembro, a Gunvor, sediada na Suíça e majoritariamente de propriedade do bilionário sueco Torbjörn Törnqvist, concordou em comprar uma usina de energia a gás na Espanha da BP.

A negociação de gás e energia superou o petróleo como a maior fonte de lucros no setor, contribuindo com quase metade dos ganhos brutos da indústria em 2022, de acordo com a Oliver Wyman.

O rápido crescimento nos lucros nos últimos cinco anos significou que a escala é cada vez mais importante. Os traders mais bem-sucedidos são ou os maiores, ou dominantes em uma área específica, disse Perkins, citando o sucesso de especialistas em energia renovável escandinavos, como a Statkraft da Noruega e a Vattenfall da Suécia.

"É um jogo de escala, mas a escala relativa também funciona", disse ele. "O que vemos são ou gigantes ou jogadores de nicho."