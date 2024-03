Investidores avaliam riscos de discurso pró-gastos de Lula

Bloomberg

O nervosismo aumenta no Palácio do Planalto com números de crescimento econômico mornos um mês atrás do outro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está elevando a pressão sobre os principais integrantes do governo para aumentar gastos, acelerar o crescimento e reverter seus índices de aprovação em queda.

Isso, dizem pessoas próximas a ele, ajuda a explicar a decisão este mês de mandar a Petrobras reter cerca de US$ 9 bilhões em dividendos extraordinários, e também a tentativa de mudar o comando da Vale.

A ideia é que o governo poderia fazer com que a Petrobras injete esses US$ 9 bilhões em projetos energéticos prioritários e colocar um líder na Vale mais focado na criação de empregos do que no retorno aos acionistas.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante o lançamento do projeto de criação de 100 novos institutos de formação profissional no Palácio do Planalto, em Brasília, em 12 de março de 2024 - AFP

As medidas chocaram os investidores. Em 2023, o mercado se habituou a um presidente comedido e até cauteloso, que resistiu às tentações de inflar o orçamento.

Quando saiu a notícia sobre os dividendos da Petrobras, a ação da estatal despencou 11% em poucas horas. Agora, a grande questão nas mesas de operações do mercado em São Paulo é se essas medidas são o prenúncio de uma nova e mais arriscada abordagem política, ou se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguirá convencer Lula a manter uma postura mais cautelosa.

Lula convocou uma reunião de gabinete para esta segunda-feira de manhã para exigir de todos os seus ministros mais propostas e projetos concretos para impulsionar o crescimento.

"Isso tudo que nós fizemos é apenas o início, mas isso não basta", disse ele na abertura da reunião. "Nós vamos ter que fazer muito mais."

Quando Lula se tornou presidente pela primeira vez em 2003, o Brasil se beneficiava de um super ciclo de commodities que gerou um crescimento forte, equilibrou as contas públicas e tirou milhões de pessoas da pobreza. Isso ajudou a aumentar sua popularidade no país e no exterior.

Agora, o presidente está em uma situação mais difícil. A safra gigante de 2023 deprimiu os preços das exportações agrícolas, e muitos produtores correm o risco de perder suas terras para credores.

Os juros altos também pressionam a indústria, e as pesquisas mostram que a taxa de aprovação do presidente está caindo. Além disso, o crescimento deve desacelerar este ano.

Os investidores se perguntam se isso atiçará ainda mais os instintos intervencionistas do presidente, levando o líder petista a exercer maior pressão em outras empresas em que o governo tem participação, no Banco Central e na Fazenda.

"O risco politico é um medo que foi reacendido pelo mercado nessas ultimas semanas com Petrobras e Vale", disse Priscila Araújo, gestora da O3 Capital. "Estávamos num cenário mais favorável, e ficou mais nublado. Não sabemos se vai se tornar uma grande tempestade ainda."

Ativos vinculados à Petrobras e à Vale despencaram após a interferência do governo, mas a queda também atingiu o mercado em geral. O real se enfraqueceu, os juros futuros mais longos subiram e o Ibovespa caiu para o menor nível em mais de três semanas.

"As bolsas globais estão atingindo máximas consecutivas, enquanto a B3 continua em queda", disse Araujo. "Esse tipo de ruído não favorece o clima do mercado."

Ficou difícil espantar o mau-humor depois que um diretor do conselho da Vale renunciou em protesto contra a crescente interferência do governo. Lula também gerou questionamentos na Braskem ao pressionar para colocar o ex-ministro Guido Mantega no conselho. A empresa disse que não tem conhecimento da intenção do governo de nomeá-lo.

A preocupação dos investidores também chegou ao Banco Central, com a proximidade do fim do mandato de Roberto Campos Neto, admirado pelo mercado após domar a inflação ao sair na frente no ciclo de aperto monetário global, com juros agressivos que incomodaram Lula.

Embora as indicações do presidente para a diretoria da autoridade monetária tenham sido bem recebidas pelo mercado, restam receios sobre um nome politicamente mais leal no comando da instituição.

"O que pode nos fazer mudar nossa tese de investimento é a discussão em torno do Banco Central", disse Daniela da Costa-Bulthuis, gestora da Robeco Institutional Asset Management, em Roterdã. "É muito mais relevante para o investidor internacional do que o que está acontecendo com a Petrobras."

Independente de quem Lula nomeie, o próximo presidente do Banco Central herdará o desafio de conter a inflação em um contexto de pressão para reduzir ainda mais os juros. Será duplamente difícil se Haddad perder de vista a disciplina fiscal e a confiança arduamente conquistada junto à comunidade financeira.

Embora Haddad tenha até agora conseguido arrumar as contas públicas e aumentar a arrecadação, seu desafio é convencer Lula de que é necessário dinheiro extra para ajudar a equilibrar o orçamento — e não para gastos públicos inflacionários.

O presidente disse recentemente que o governo iria discutir os atuais limites de gastos com o Congresso para ver "como podemos usar mais dinheiro para beneficiar o povo".

O potencial de deterioração do fiscal já está sendo antecipado pelo mercado, com previsão de déficit primário de 0,8% em 2024, segundo a Pesquisa Focus do Banco Central. E Haddad está claramente sob pressão para liberar verba, cancelando até uma recente viagem à Alemanha para discutir medidas econômicas de emergência com a equipe de governo.

"Quem já está no Brasil há algum tempo sabe do risco de intervenção de Lula", disse Greg Lesko, gestor da Deltec Asset Management, em Nova York. "A questão é o quanto disso é só ruído, e o quanto é para valer."