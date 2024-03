IPCA-15 desacelera em março com inflação de 0,36%

São Paulo

A inflação medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) desacelerou para 0,36% em março, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (26). Em fevereiro, o índice ficou em 0,78%.

A taxa de março ficou acima da mediana de projeções levantadas pela Bloomberg, de 0,30%.

O índice segue sendo pressionado pelos preços de alimentos e bebidas, que tiveram alta de 0,91%, e representaram a maior variação e o maior impacto sobre o IPCA-15 de março. Os grupos de transportes e saúde e cuidados pessoais também pesaram sobre o índice, com altas de 0,43% e 0,61% respectivamente.

Com o resultado, o IPCA-15 acumula alta de 4,14% em 12 meses, enquanto o mercado esperava elevação de 4,09%. Em fevereiro, a taxa nesse recorte ficou em 4,49%.

Hipermercado na região oeste da cidade de São Paulo - Kevin David/A7 Press/Agencia O Globo

Diferente do IPCA, o período de coleta do IPCA-15 ocorre entre a segunda metade do mês anterior e a primeira metade do mês de referência da divulgação. Por ser divulgado antes, o índice sinaliza uma tendência para a inflação oficial do Brasil.

O IPCA, por sua vez, é baseado em dados levantados apenas no mês de referência, e será divulgado no dia 10 de abril. Desta forma, o resultado fechado de março ainda não aparece completamente na coleta do IPCA-15.

A inflação oficial é importante para a política de juros do país. O centro da meta perseguida pelo Banco Central é de 3% no acumulado de 2024.

A tolerância é de 1,5 ponto percentual para menos (1,5%) ou para mais (4,5%). Assim, a meta será cumprida se o IPCA ficar dentro do intervalo de 1,5% a 4,5% nos 12 meses até dezembro.

Atualmente, a inflação brasileira acumula elevação de 4,5% nos últimos 12 meses.

O mercado projeta que o IPCA encerre 2024 a 3,75%, segundo a mais recente edição do Boletim Focus do BC, que reúne as projeções de economistas para os principais indicadores econômicos do país.

ALIMENTAÇÃO CONTINUA PESANDO

Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 5 registraram alta em março na comparação com fevereiro. No grupo de alimentação, que tem sido um do maiores impulsionadores de preços nos últimos meses, pesaram os preços da cebola (16,64%), do ovo de galinha (6,24%), das frutas (5,81%) e do leite longa vida (3,66%).

Com isso, a alimentação no domicílio subiu 1,04% em março. Como contrapeso, apresentaram quedas de preços a batata-inglesa (-9,87%), a cenoura (-6,10%) e o óleo de soja (-3,19%).

A alimentação fora do domicílio também acelerou em março (0,59%), devido à alta mais intensa de preço da refeição, que acelerou para 0,76% em março, segundo o IBGE Já o lanche registrou variação inferior à registrada no mês anterior.

No grupo de transportes, seguindo a tendência registrada no IPCA de fevereiro, os preços gerais dos combustíveis subiram 2,41%, influenciados pelas altas no etanol (4,27%) e na gasolina (2,39%). Já o gás veicular e o óleo diesel desaceleraram.

As passagens aéreas também seguiram tendência do mês anterior e registraram em março queda de 9,08% no IPCA-15. Em 2023, o item foi o terceiro com maior peso no IPCA, acumulando alta de 47,3%. Já neste ano, os bilhetes aéreos acumulam recuo de 24,29%.

No grupo saúde e cuidados pessoais, cuja inflação do IPCA-15 subiu 0,61% em março, o resultado foi influenciado sobretudo pela alta de 0,77% nos planos de saúde, pelo reajuste de 0,73% nos produtos farmacêuticos e pela elevação de 0,39% nos itens de higiene pessoal.