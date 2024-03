Senado aprova projeto que aumenta salário de servidores do TCU

Brasília

O Senado aprovou nesta quarta-feira (6) um projeto de lei que garante o pagamento de um bônus de até um terço do salário a servidores do TCU (Tribunal de Contas da União) a título de capacitação e especialização. O salário inicial do cargo de auditor federal é de R$ 21,9 mil.

O projeto de lei, apresentado pelo próprio tribunal em 2014, recebeu o aval da Câmara dos Deputados na última sessão de 2023.



No Senado, a votação durou pouco mais de um minuto e ocorreu de forma simbólica, sem a contagem de votos. Apenas o senador Eduardo Girão (Novo-CE) registrou voto contra. O texto vai agora à sanção do presidente da República.

O presidente do TCU, Bruno Dantas, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante evento em Paris - João Luiz Mendonça Bulcão-14.out.2023/divulgação Esfera Brasil

A proposta garante o pagamento de um adicional de até 30% do maior vencimento básico do cargo como recompensa por cursos de formação ou especialização.

O texto estabelece um bônus de 5% sobre o salário para graduação; 6% para pós-graduação; 8% para pós-doutorado ou curso internacional; 10% para mestrado e 15% para doutorado. Já um certificado profissional, por exemplo, pode render mais 2%.



Se for sancionado, o benefício valerá não só para servidores da ativa, mas também para aposentados que alcançaram os requisitos quando estavam nos cargos.

Conforme mostrou a Folha, um levantamento revelou que o perfil de quem passa no cargo de auditor federal do TCU é composto por homens com idade de 32 anos, de classe média e que conseguiram se dedicar aos estudos por dois ou três anos.

Outro dado da pesquisa do TCU é que 88,9% dos aprovados já tinham outras aprovações em concursos públicos, e mais da metade —56,2%— contavam com, pelo menos, uma pós-graduação. Cerca de 20 mil pessoas disputaram vagas no concurso de 2022.

Ao enviar o projeto ao Congresso, o então presidente do TCU Augusto Nardes disse que o tribunal "tem sido cada vez mais demandado pelo Congresso Nacional" e precisa reter bons quadros para enfrentar os mais diversos temas.