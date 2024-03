Ministro confirma que governo federal vai incluir baterias em leilão de energia

São Paulo

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou que o governo federal vai incluir sistemas de bateria de energia no leilão de reserva de capacidade programado para o final de agosto.

Na semana passada, a Folha informou que a pasta avaliava essa possibilidade. Leilões de reserva visam garantir que haja geração suficiente de energia durante picos de consumo, além de atender a uma demanda futura.

A ideia também é que as baterias deem mais segurança ao sistema elétrico, cada vez mais dependente de energias eólica e solar.

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, discursa durante a CERAWeek, em Houston, nos EUA - Mark Felix / AFP

"No leilão deste ano, só para demonstrar, mais uma vez, a clareza com que o Brasil avança na transição energética, nós vamos contemplar as baterias para poder ajudar e impulsionar o investimento nas bateiras que possam cada vez mais se modernizar e fazer com que as energias intermitentes se tornem energias estáveis", disse o ministro na CERAWeek, conferência anual sobre energia organizada pela S&P Global em Houston (EUA), nesta quarta-feira (20).

Ele também disse que no próximo mês visitará quatro cidades do Acre que não estão conectadas ao SIN (Sistema Interligado Nacional). A energia nesses municípios, segundo Silveira, vem de usinas a óleo diesel e, a partir de agora, virá de usinas híbridas com energia solar e sistemas de baterias.

Essa será a primeira vez que esse tipo de sistema fará parte de um leilão conduzido pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

O MME lançou no dia 8 de março uma consulta pública para debater o aumento da capacidade instalada no país de fontes flexíveis, como usinas termelétricas e hidrelétricas. Mas logo depois recebeu sugestões da iniciativa privada para incluir no certame a construção de sistemas de bateria.

Na semana passada, representantes da ABSAE (Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia) se reuniram com o ministro em Brasília para discutir o tema. A entidade espera que a inclusão de armazenamento no próximo leilão estimule até R$ 9,8 bilhões em investimentos.

Já há hoje no Brasil uma rede de baterias de larga escala. Em Registro (SP), a ISA CTEEP, uma das maiores empresas de transmissão de energia elétrica do país, opera desde o ano passado baterias com capacidade de entregar até 60 MWh durante duas horas.

O sistema da ISA CTEEP opera durante o verão, quando o consumo de energia na região é maior por causa do aumento de turistas no litoral sul.

Nesse caso, a empresa carrega as baterias em momentos de menor demanda e, durante os picos, insere essa energia na rede. A empresa é uma das que propuseram a inclusão de baterias no certamente de 30 de agosto.

Além de serem usadas na transmissão, essas baterias também podem ser alocadas próximo aos locais de geração de energia, como acontecerá nas cidades do Acre que o ministro visitará.

No caso dos painéis solar, em momentos em que a irradiação solar é intensa, esse sistema continua produzindo energia e, em vez de desperdiçá-la, a armazenam em baterias. A mesma lógica ocorre quando o sistema de armazenamento está acoplado a parques eólicos.