STF começa julgamento que pode definir revisão da vida toda; acompanhe

São Paulo

O STF (Supremo Tribunal Federal) deu início à sessão de julgamento desta quinta-feira (21), que pode definir o futuro da revisão da vida toda nas aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Antes, porém, os ministros julgam duas ações de 1999 questionando o fator previdenciário, que podem interferir no direito dos segurados à correção.

Uma delas, a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 2.111, questiona artigo 3º da lei 9.876, de 1999 e, se aprovado voto do ministro Luís Roberto Barroso, hoje presidente da corte, inviabilizaria a tese.

Aprovada pelo STF em dezembro de 2022, a reivsão da vida toda possibilita ao segurado do INSS usar todas as suas contribuições previdenciárias para o cálculo de benefício, não apenas as feitas após julho de 1994.

Os ministros vão analisar recurso do governo contra a correção e julgar qual será o limite temporal para o pagamento de quem ganhou a ação.

As duas ADIs sobre o fator foram colocadas na pauta por Barroso no início de fevereiro, após 25 anos à espera de uma resposta. O fator previdenciário é um cálculo que leva em consideração idade do segurado, tempo de contribuição e expectativa de vida.

A função era desestimular a aposentadoria precoce, como a de trabalhadores que pediam o benefício ainda na casa dos 50 anos de idade.

Os ministros do STF vão decidir se o cálculo trazido pela reforma da Previdência de 1999 obedece a Constituição. Se for julgado constitucional, os segurados que já contribuíam ao INSS só poderão utilizar a regra de transição para se aposentar e não a regra permanente, justamente a tese da revisão da vida toda, que pede aplicação da norma mais favorável.

Outro obstáculo para a revisão da vida toda é o pedido do INSS para que o STF envie o caso novamente ao STJ (Superior Tribunal de Justiça), que aprovou a revisão da vida toda em 2019. O debate está em torno do artigo 97 da Constituição sobre as regras para tornar uma lei inconstitucional.

Plenário do Supremo Tribunal Federal em sessão do dia 20 de março de 2024

O que os ministros estão julgando são embargos de declaração da AGU (Advocacia-Geral da União), que contesta parte da decisão. O julgamento começou no plenário virtual e pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, levou o caso ao plenário físico.

A decisão recomeça do zero. Antes, porém, sete ministros haviam votado em três teses diferentes.

Moraes propôs fixar um marco temporal para permitir que os aposentados escolham a regra de aposentadoria mais favorável. Para o ministro, a referência é 1º de dezembro de 2022, quando o STF julgou o mérito da ação.

Rosa Weber também entendeu que deveria haver modulação dos efeitos. Mas, para ela, o marco é 17 de dezembro de 2019, quando o STJ confirmou o direito à correção aos aposentados. Edson Fachin e Carmén Lúcia seguiram o voto de Rosa.

Cristiano Zanin, substituto de Ricardo Lewandowski (que votou a favor da revisão da vida toda), acolheu a alegação do INSS para anular o acórdão do STJ. Ele propôs retorno do processo ao tribunal superior.

Para o ministro, houve omissão no voto de Lewandowski ao não observar o que diz o artigo 97 da Constituição. Segundo o artigo, para decidir a inconstitucionalidade de uma lei o STJ precisa ter maioria absoluta —50% mais um— em julgamento com todos os ministros e não com parte deles, como ocorreu.

Caso seja vencido quanto à anulação, Zanin propõe que o marco temporal para a modulação dos efeitos da decisão seja 13 de abril de 2023, quando foi publicada a ata do julgamento de mérito. Barroso e Dias Toffoli acompanharam o voto de Zanin.

INSS ALEGA QUE REVISÃO TRARÁ GASTO BILIONÁRIO

O INSS afirma que, se aprovada pelo STF, o instituto teria de revisar 88 milhões de benefícios, equivalente a todas as aposentadorias concedidas entre 1999 e 2019. Além disso, diz que o gasto para pagar a correção estaria estimado em mais de R$ 300 bilhões.

Números rebatidos por estudos anexados ao processo no Supremo. Um deles aponta que, segundo o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), há hoje no Judiciário 61.411 ações discutindo a revisão da vida toda.

Segundo cálculos apresentados pelo Ieprev, embora cerca de 2,6 milhões de benefícios tenham potencial de serem atingidos pela correção, cerca de 382,7 mil teriam realmente direito. Neste caso, o gasto para pagar os segurados ficaria em torno de R$ 3 bilhões.

O QUE É A REVISÃO DA VIDA TODA?

É um processo judicial no qual os aposentados do INSS pedem para incluir salários antigos —pagos em outras moedas que não o Real— no cálculo da aposentadoria.

O motivo pelo qual se discute o direito à correção é a aprovação da lei 9.876, de 1999, que criou o fator previdenciário e mudou a regra de cálculo da média salarial, base dos benefícios do INSS.

A reforma da Previdência do governo Fernando Henrique Cardoso trouxe regra de transição que beneficiou novos segurados e prejudicou parte dos que já estavam no mercado de trabalho.

Pela lei, quem se filiou à Previdência até 26 de novembro de 1999 tem a média salarial calculada com as 80% das maiores contribuições a partir de julho de 1994, quando o Plano Real passou a valer.

Mas quem passou a contribuir com o INSS a partir de 27 de novembro de 1999 e atingiu as condições de se aposentar até 12 de novembro de 2019 tem a média calculada sobre os 80% maiores salários de toda sua vida laboral —por isso, vida toda.

Quem tem direito à revisão da vida toda?

Podem ter direito à revisão trabalhadores que se aposentaram nos últimos dez anos, desde que seja entre 1999 e 2019, e tinham salários maiores, que não foram considerados no cálculo do benefício por serem mais antigos.

Há, no entanto, perfis de trabalhadores que ganhavam menos e, que, por só ter pagamentos anteriores a 1994, também podem ser beneficiados.

Para quem não entrou na Justiça, a correção só pode ser solicitada em até dez anos, contados a partir do mês seguinte ao primeiro pagamento do benefício.

Se o pagamento da primeira aposentadoria foi feito em novembro de 2014, por exemplo, o prazo para pedir uma revisão de cálculo se encerra em dezembro de 2024.

Outro ponto a se observar é que o benefício precisa ter sido concedido com base nas regras da lei 9.876, de novembro de 1999.

Os pagamentos feitos à Previdência em outras moedas antes do real são considerados apenas na contagem do tempo total de contribuições, ou seja, os valores não entram no cálculo da média salarial, que é a base do benefício.

Segundo o escritório Arraes & Centeno Advocacia, a revisão da vida toda pode existir para quem já recebeu ou recebe quase todos os benefícios do INSS, desde que com as regras aplicadas anteriores à Reforma de 2019. Pode solicitar o cálculo da revisão quem:

se aposentou por idade

se aposentou por tempo de contribuição

se aposentou pelo tempo especial

se aposentou por invalidez

se aposentou como PCD

recebeu o auxílio-doença

recebe a pensão por morte

recebeu o auxílio-acidente

O aposentado precisa se encaixar nos seguintes requisitos: