Voos no aeroporto Catarina crescem 61% em 2023, e lucro alcança R$ 45,6 milhões

Aeroin

A JHSF Participações, especializada em negócios para o público de alta renda, apresentou seus resultados operacionais e financeiros de 2023 nesta terça-feira (26). O balanço inclui o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional em São Roque (SP).

O resultado líquido do quarto trimestre foi um lucro de R$ 43,1 milhões, ante prejuízo de R$ 1,2 milhão no mesmo período de 2022. Com isso, o resultado do ano foi positivo em R$ 45,6 milhões, frente aos R$ 15,6 milhões de prejuízo total do ano anterior.

Movimento de aeronaves na pista próximo dos hangares do Aeroporto Catarina, localizado próximo à rodovia Castelo Branco - Folhapress

Com a inauguração de mais quatro hangares, somando 12, o aeroporto agora tem 36,3 mil m² destes espaços, mais 56,5 mil m² de pátios.

O Catarina tem se tornado um "hub" para manutenção dos principais fabricantes do mercado de aviação geral, com hangares dedicados para aeronaves da Bombardier, Dassault e Pilatus.

As atividades permanecem em alta. Na comparação com o mesmo período de 2022, o número de pouso se descolagens cresceu 75,1% no último trimestre de 2023, e o número de litros abastecidos aumentou em 52,3%.

No ano, o crescimento foi do movimento foi de 61,3% e de 36,8% no abastecimento.

Leia mais Disputa das montadoras atrasa principais pontos do programa Mover

A movimentação de avulsos (clientes sem contratos fixos) cresceu 101,7% no quarto trimestre e 91,4% no ano.

Com isso, o aeroporto atingiu 64% dos movimentos internacionais do segmento executivo do estado de São Paulo.

Em novembro de 2023, o Catarina passou a operar voos internacionais 24 horas por dia, assim como já eram as operações nacionais. Além disso, a "taxiway" foi inaugurada.