Ativos sob gestão da BlackRock atingem recorde de US$ 10,5 trilhões

Os mercados de ações em alta e a popularidade de um novo fundo negociado em bolsa de bitcoins impulsionaram a BlackRock a um recorde de ativos sob gestão de US$ 10,5 trilhões e um aumento de mais de um terço no lucro líquido.

A maior gestora de ativos do mundo relatou um salto de 36% no lucro líquido em relação ao ano anterior para US$ 1,57 bilhão em seu primeiro trimestre fiscal, com um aumento de 11% na receita para US$ 4,7 bilhões. Esses números, assim como o lucro líquido ajustado de US$ 1,47 bilhão, superaram as expectativas dos analistas consultados pela Bloomberg.

No entanto, os ingressos líquidos de US$ 57 bilhões decepcionaram, arrastados por US$ 19 bilhões de saídas de produtos de gestão de caixa.

Ações da BlackRock subiam cerca de 2,6% nas negociações de pré-mercado desta sexta-feira - Brendan McDermid/REUTERS

O diretor executivo Larry Fink apontou para um "forte ciclo" de oportunidades em um comunicado nesta sexta-feira (12). "Vemos um potencial significativo de crescimento em infraestrutura, tecnologia, aposentadoria e soluções de portfólio completo", disse ele.

A BlackRock foi uma das doze provedoras a lançar um fundo negociado em bolsa de bitcoins no primeiro trimestre, mas seu produto foi uma história de sucesso avassaladora: atingiu US$ 10 bilhões em ativos em tempo recorde e agora possui US$ 18,7 bilhões. Isso ajudou a impulsionar os fluxos totais para ETFs no trimestre para US$ 67 bilhões.

A maior parte do aumento de US$ 1,4 trilhão nos ativos sob gestão em relação ao ano anterior se deveu ao aumento dos mercados de ações. Nos EUA, o S&P 500 teve seu melhor primeiro trimestre desde 2019. Os fundos de renda fixa registraram ingressos de US$ 42 bilhões e os fundos de ações receberam US$ 18 bilhões.

"O que as pessoas vão se concentrar é na capacidade deles de captar ativos. É uma situação mista", disse Kyle Saunders, analista da Edward Jones.

A BlackRock e outras gestoras de ativos têm previsto uma grande rotação para a renda fixa, mas a decisão do Federal Reserve dos EUA de manter as taxas de juros em um patamar elevado de 23 anos até agora tem deprimido a demanda.

As receitas de tecnologia, que os investidores gostam porque estão um pouco menos ligadas às oscilações do mercado, subiram US$ 37 bilhões em relação ao ano anterior, para US$ 377 bilhões.

A margem operacional da BlackRock melhorou para 35,8%, ligeiramente melhor do que os analistas esperavam. A gestora de dinheiro anunciou pequenos cortes de empregos em janeiro como parte de um esforço mais amplo para controlar os custos.

As ações da BlackRock subiram cerca de 2,6% nas negociações pré-mercado na sexta-feira. O preço das ações da empresa está ligeiramente abaixo em 2024, após um forte quarto trimestre, durante o qual subiu mais de 25%.