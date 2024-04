Biden anuncia US$ 7 bi para energia solar em telhados na mensagem do Dia da Terra

Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou nesta segunda-feira (22) o Dia da Terra anunciando US$ 7 bilhões em subsídios para projetos solares residenciais que fornecerão energia a quase um milhão de residências de baixa renda.

O anúncio dá início a uma semana de atividades destinadas a promover o histórico do governo Biden em relação às mudanças climáticas.

Biden revelou o financiamento durante uma viagem ao Prince William Forest Park em Triangle, Virgínia, onde também anunciou a abertura das inscrições para participar do American Climate Corps, um programa de preparação de jovens para empregos em setores relacionados ao clima.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante comemoração do Dia da Terra no Prince William Forest Park - Getty Images via AFP

Os jovens eleitores, que tendem a se preocupar mais com as mudanças climáticas, são um eleitorado importante para Biden, enquanto o democrata se prepara para enfrentar o ex-presidente republicano Donald Trump na eleição presidencial de novembro.

Os US$ 7 bilhões em financiamento solar por meio da competição por subsídios "Solar for All" da Agência de Proteção Ambiental foi incluído na lei de mudança climática de Biden, a chamada Lei de Redução da Inflação (IRA, na sigla em inglês).

O programa criará 200 mil empregos e vai gerar economias de cerca de US$ 400 por ano para as famílias participantes, de acordo com a Casa Branca.

"O programa nos dará um espaço mais limpo para respirar", disse Biden, observando que as famílias de baixa renda podem gastar até 30% de seus salários com contas de energia.

Os beneficiários do subsídio incluem 60 agências estaduais e locais e organizações sem fins lucrativos com programas para ajudar residentes de comunidades pobres a usar energia solar e economizar em suas contas de luz.

Entre os ganhadores estão várias organizações com planos de fornecer energia solar para residências de nativos americanos em Estados como Alasca, Arizona, Novo México e Colorado.

A energia solar residencial há muito tempo é considerada de difícil acesso para os norte-americanos de baixa renda devido ao seu alto custo inicial e porque as pessoas menos abastadas tendem a alugar suas casas ou morar em prédios.

O programa está alinhado com a meta de Biden de direcionar 40% dos benefícios do investimento federal em energia limpa para comunidades carentes.